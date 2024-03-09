Несмотря на бурный рост экономики и развитие искусственного интеллекта, в начале 2024 года в технологическом секторе произойдет парадоксальный всплеск увольнений, сигнализирующий об изменении динамики рабочей силы.

На Западе и в частности в США конец минувшего года и начало нынешнего было ознаменовано ростом увольнений в технологической отрасли. Ранее мы освещали эту тему, которая коснулась непосредственно компаний, работающий в сфере компьютерных игр (подробности здесь).

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По данным портала Layoffs.fyi, на данный момент уволено около 42 324 технических работников, что составляет в среднем более 780 увольнений в день. Некоторые западные эксперты считают, что такая ситуация подчеркивает сложную и зачастую довольно драматическую трансформацию в технологической отрасли, которая была вызвана тремя основными факторами:

быстрым внедрением технологий искусственного интеллекта,

изменением приоритетов инвесторов,

переоценкой стратегий роста и прибыльности.

Джефф Шульман, профессор Вашингтонского университета, указывает на эти факторы как на движущие силы продолжающихся увольнений, предполагая, что будущее труда и технологий фундаментально изменилось.

Есть мнение, что нынешнее положение дел будет способствовать продолжающимся увольнениям в технологическом секторе. Появление технологий искусственного интеллекта и машинного обучения требует значительных инвестиций в оборудование и инфраструктуру, что побуждает компании перераспределять ресурсы и сокращать рабочую силу. Важно учитывать и тот факт, что реакция фондового рынка на увольнения возможно неожиданно для многих оказалась позитивной: после увольнений цены на акции компаний выросли, что еще послужило еще большим стимулом для компаний пересмотреть свою структуру и задуматься о том, чтобы уменьшить штат своих сотрудников. Этот сценарий подчеркивает более широкий сдвиг в технологической отрасли в сторону более экономичных операций и более целенаправленных инвестиций в новые технологии, даже несмотря на то, что экономика в целом и сам сектор продолжают расти.

Эксперты высказывают такое мнение, что нынешняя волна увольнений в технологической отрасли, возможно, является не временным явлением, а, скорее, предвестником более глубоких преобразований в этом секторе. Поскольку искусственный интеллект и другие новые технологии меняют старый подход к организации технологического бизнеса, растет спрос на новые навыки и роли, такие как специалисты по искусственному интеллекту, аналитики данных и те, кто способен работать в многопрофильных командах.

Вполне возможно, что происходящая на наших глазах эволюция мировой технологической индустрии приведет к потенциальным долгосрочным выгодам, которым поначалу будут сопутствовать краткосрочные потрясения.