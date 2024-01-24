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В 2024 году продолжаются увольнения работников компаний в индустрии видеоигр
В зарубежных СМИ немало новостей про сокращения в студиях, относящихся к созданию видеоигр. Почему наметилась такая тенденция?

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В последние несколько месяцев все больше и больше западных студий и компаний видеоигр объявляют о серии увольнений в своих подразделениях. Начавшиеся еще 2023 году массовые увольнения в игровой индустрии продолжаются в 2024 году. Уже было сокращено около 6500 рабочих мест в таких студиях, как Amazon Games, Ubisoft, Epic Games и Niantic. Причины указываются разные, но в основном они сводятся либо к корпоративной реструктуризации, либо к слабым продажам, либо к изменению рыночных условий. Однако существует множество других факторов, помимо тех, которые упоминаются в официальных заявлениях.

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Сокращение рабочих мест сегодня является тревожной тенденцией во многих компаниях, поскольку на эти решения повлияло множество причин, от разработки игр до общества, в котором они работают. Не секрет, что многие проекты по разработке игр на сегодняшний день имеют непосильный бюджет. Последние игры ААА-класса были выпущены с бюджетом в сотни миллионов долларов, не считая увеличения бюджета и перепланирования разработки, которые стали обычным явлением в крупных играх, что еще больше увеличивает суммы, необходимые для завершения проекта.

В конечном итоге убытки обычно ложатся на плечи сотрудников, поскольку студия или компания решают, что сокращения зарплат на следующий финансовый год будет достаточно, чтобы оправиться от больших потерь. Несмотря на то, что это наблюдается в более крупных студиях, средние студии и компании, занимающиеся мобильными играми, нередко сокращают штат по тем же причинам, особенно для игр с живым обслуживанием.

Многие игровые студии увеличили количество сотрудников во время пандемии, когда спрос был огромным из-за того, что многие люди весь день сидели дома. Однако теперь, когда жизнь практически нормализовалась и люди наконец-то могут выходить на улицу, спрос на видеоигры существенно снизился. Прибыль компаний сейчас не в состоянии обеспечить достаточное количество рабочей силы.

В последние годы зафиксирован быстрый рост инфляции во многий развитых странах и в США в том числе. Это означает, что для продолжения работы во всех отделах необходимы более высокие операционные затраты. Было отмечено, что несколько игровых компаний закрыли целые студии, чтобы избежать банкротства.

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В игровой индустрии, как и в остальной ИТ-индустрии, в прошлом году наблюдался меньший рост числа рабочих мест по сравнению с предыдущими отчетами. Одной из причин называется растущий спрос на технологии искусственного интеллекта во всех услугах. Хотя интеграция искусственного интеллекта еще не оказала серьезного влияния на разработку игр, несколько компаний, таких как Square Enix, заявили о намерении использовать эту технологию в будущих проектах.

#игры #игровая индустрия #увольнения
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