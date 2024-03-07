Провал игры Suicide Squad: Kill the Justice League не обескураживает Warner Bros. Компания хочет больше полагаться на мобильные и free-to-play игры, чем на "нестабильный" рынок AAA-игр.

Warner Bros. Interactive еще раз заявила, что их самая главная возможность для развития — это бесплатные игры и продукты, созданные для мобильных устройств. На этот раз это признал сам Джей Би Перретт, генеральный директор компании по стримингу и видеоиграм. Во время конференции Morgan Stanley он приписал большую часть своего бизнеса четырем основным играм — Mortal Kombat, Game of Thrones, DC и Hogwarts Legacy.

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Дж. Б. Перретт сказал:

Мы считаем, что у нас есть возможность, которая, опять же, рассчитана на несколько лет, потому что игры – это, конечно, тоже бизнес с длительным циклом, взять эти четыре франшизы и разработать более целостный подход, особенно в плане расширения на мобильные и мультиплатформенные free-to-play игры, которые могут обеспечить нам гораздо лучший и последовательный набор доходов, и позже в этом году мы запустим несколько мобильных free-to-play игр, которые, как мы надеемся, начнут развивать этот бизнес.

В ходе своего выступления представитель Warner Bros. также отметил нестабильный рынок игр ААА-класса, который они недавно наблюдали на своем собственном примере: «Проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что наш бизнес исторически основан на консольных ААА-играх, поэтому, как вы знаете, это отличный бизнес, когда у вас есть такой хит, как Hogwarts Legacy, и год выглядит потрясающе. Но когда у вас нет релиза или вы испытываете разочарование – мы только что выпустили Suicide Squad в этом квартале, которая не стала особо популярной – это делает рынок очень нестабильным».

Конечно, снова возникла тема прямых трансляций, в которой Warner Bros. видит большие возможности для развития своего игрового подразделения. Вместо того, чтобы выпускать полную версию игры и переходить к следующему проекту, можно создать игру с идеей добавления дополнительного контента в течение нескольких лет. На основе этих решений был создан план действий компании, целью которого является создание растущего бизнеса в течение следующих нескольких лет.