Apple решила прекратить работу над электромобилем спустя 10 лет. Узнайте какие теперь планы у компании.

Отказываясь от планов создания беспилотного автомобиля, Apple Inc. теряет миллиарды долларов потенциальных доходов и мечту о продаже того, что один из руководителей назвал «совершенным мобильным устройством». У компании есть надежда, что другие крупные ставки, в том числе генеративный искусственный интеллект и гарнитуры смешанной реальности, смогут компенсировать разницу.

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Сегодня Apple сообщила сотрудникам, что сворачивает автомобильный проект, и перевела часть сотрудников на работу над искусственным интеллектом. Главный операционный директор Джефф Уильямс и руководитель проекта Кевин Линч сообщили эту новость команде из примерно 2000 человек во время встречи, которая длилась менее 15 минут.

Теперь будущее Apple не будет зависеть от продажи автомобилей стоимостью 100 000 долларов с функциями беспилотного вождения. Вместо этого компания сосредоточится на том, чтобы догнать конкурентов в индустрии генеративного искусственного интеллекта. Сегодняшнее решение также позволит Apple сконцентрироваться на продвижение, рекламу и увеличении продаж гарнитуры Vision Pro.

Инвесторы и аналитики положительным образом относятся в данному шагу, который позволяет Apple уйти из рынка электромобилей, который в последние месяцы стал более опасным. Перемещение ресурсов в сторону генеративного ИИ является правильным решением, «учитывая долгосрочный потенциал прибыльности потоков доходов от ИИ по сравнению с автомобилями», — заявили аналитики Bloomberg Intelligence Анураг Рана и Эндрю Жирар.

Хотя компании удалось преодолеть спад продаж в прошлом квартале, она предупредила, что текущий период снова будет вялым. Vision Pro была выпущена только в этом месяце, и не ожидается, что она будет способствовать росту продаж в ближайшие годы. Хотим напомнить, что сейчас у пользователей Vision Pro нарастает не просто недовольство от этой гарнитуры – отмечено большое количество возвратов гарнитуры по нескольким причинам, про которые вы можете узнать подробнее здесь.

Как сообщает Bloomberg News, Apple планирует представить новые возможности ИИ, в том числе более автоматизированные инструменты для разработки программного обеспечения и функции резюмирования новостных статей, на своей конференции для разработчиков, которая запланирована на июнь.