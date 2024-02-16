Apple Vision Pro: многие фанаты уже возвращают свои гарнитуры за $3500 на фоне жалоб на головные боли, напряжение глаз и даже лопнувшие сосуды.

Apple Vision Pro был выпущен две недели назад и сразу же вызвал ажиотаж. Однако в некоторых случаях энтузиазм был недолгим, поскольку клиенты теперь все чаще возвращают гарнитуру. Они жалуются, среди прочего, на головные боли и проблемы со зрением.

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В последние несколько дней все больше и больше покупателей сообщают, что возвращают свои гарнитуры. Это время совсем не случайно, поскольку Apple предоставляет своим клиентам возможность возврата в течение четырнадцати дней, и для первых покупателей Vision Pro этот срок заканчивается завтра.

Жалобы и аргументы часто одни и те же, поскольку многие пользователи считают, что Vision Pro вызывает у них головные боли и так называемою укачивание. Другие недовольны большым весом новинки и ее неудачной развесовкой.

Владельцы гаджета говорят, что, хотя опыт Vision Pro, как и было обещано, увлекательный и «волшебный», недостатки в настоящее время перевешивают недостатки, особенно если учесть чрезвычайно высокую цену. Но есть и другие жалобы, в том числе на то, что Vision Pro не совсем подходит для повышения производительности и вообще плохо справляется с многозадачностью.

Напомним, что ранее в интернете появились различные видео, на которых владельцы VR-очков Apple использовать их довольно необычным образом (подробнее здесь).