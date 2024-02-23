Американский видеоблогер снял видео, как он протестировал Wade Mode (режим брода) в Tesla Cybertruck.

Tesla Cybetruck имеет множество интересных систем и функций, которые призваны максимально облегчить вождение, по крайней мере, по сравнению с обычными пикапами.

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Одна из этих функций называется Wade Mode, которая максимально упрощает передвижение по воде. Достаточно нажать переключатель на информационно-развлекательной системе автомобиля, и электромобиль автоматически поднимет пневматическую подвеску до максимального уровня, а затем использует воздух из компрессора подвески для создания давления в высоковольтном аккумуляторном блоке, чтобы вода не могла попасть внутрь. Режим Wade автоматически отключается через 30 минут. В тот момент, когда он активен, Cybertruck может проезжать по воде глубиной до 78,74 см.

YouTuber TechRax решил проверить как Cybertruck серии Foundation преодолеет затопленный участок дороги. Все подробности этого эксперимента вы можете посмотреть на видео, прикрепленном ниже.

Следует отметить, что автомобиль в итоге без проблем справился с затопленной дорогой. Однако, когда все тесты и съемка преодоления водного препятствия были завершены, выяснилось, что передняя левая пластиковая колесная арка отсоединилась от некоторых точек крепления, а крышка сцепного устройства выскочила со своего места. Более того, через несколько часов после эксперимента кнопки, открывающие и закрывающие заднюю дверь и крышку багажника, не реагировали на нажатия (при этом приложение для смартфона работало). Кроме того, по словам видеоблогера, в машине плескалась вода.