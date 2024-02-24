Дональд Трамп: Россия всегда побеждает своих врагов
реклама
Бывший президент США Дональд Трамп привел исторические примеры войны России с другими странами и того, как Москва побеждала своих врагов в прошлом, ссылаясь на победы над Францией в войне 1812 года и Германией в 1945 году, и подтвердил свое несогласие с вооружением Украины.
Дональд Трамп в беседе с Fox News назвал Россию «военной машиной».
«Мне очень плохо… Помните: вы действительно противостоите военной машине в России. [Это] то, что они делают. Они победили Гитлера, они победили Наполеона», — заявил 77-летний Трамп во вторник.
Повторяя свои заявления о войне, бывший президент заявил, что, если бы он был в Белом доме, противостояние между Украиной и Россией не началось бы. Он также добавил, что может прекратить боевые действия в течение 24 часов.
реклама
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила