Бывший президент США Дональд Трамп привел исторические примеры войны России с другими странами и того, как Москва побеждала своих врагов в прошлом, ссылаясь на победы над Францией в войне 1812 года и Германией в 1945 году, и подтвердил свое несогласие с вооружением Украины.

Дональд Трамп в беседе с Fox News назвал Россию «военной машиной».

«Мне очень плохо… Помните: вы действительно противостоите военной машине в России. [Это] то, что они делают. Они победили Гитлера, они победили Наполеона», — заявил 77-летний Трамп во вторник.

Повторяя свои заявления о войне, бывший президент заявил, что, если бы он был в Белом доме, противостояние между Украиной и Россией не началось бы. Он также добавил, что может прекратить боевые действия в течение 24 часов.