Европейский совет по международным отношениям заказал исследование о конфликте в Украине и настроениях на Старом континенте. К вопросу о возможной победе Киева европейцы относятся скептически – они не верят в победу Украины в конфликте. Как отмечается в описании опроса, поддержка Киева в ЕС по-прежнему широка, но шансов на военный успех становится все меньше. «Чтобы оправдать дальнейшую европейскую поддержку Украины, лидерам ЕС придется изменить то, как они говорят о конфликте», - сказал соавтор исследования Марк Леонард, которого цитирует The Guardian.

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Европейцы настроены пессимистично в отношении исхода военного конфликта. В среднем лишь 10% европейцев в 12 странах считают, что Украина победит. Вдвое больше людей ожидают поражения Украины.

Слабая уверенность в шансах Украины на победу заметна по всей Европе. Польша, Португалия и Швеция – самые оптимистичные страны. Но даже там только 17% респондентов верят, что Украина победит, а в Швеции 19 % считают, что Украина проиграет. Везде, кроме Польши и Португалии, больше людей ожидают поражения Украины, а в Венгрии на это рассчитывают 31%, в Греции – 30%. Однако везде, где проводился опрос (в среднем 37%), преобладает мнение, что конфликт закончится урегулированием, причем даже в Польше этот ответ значительно преобладает над мнением о победе Украины.

Однако ожидание урегулирования — это не то же самое, что предпочтение такого исхода в данном конфликте Украины и РФ. И когда европейцев спросили, каких действий они от их правительства в отношении Украины, получилась более разнообразная картина.

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Респонденты в трех странах – Польше, Португалии и Швеции – однозначно предпочитают поддержать Украину. Но в пяти других странах – Австрии, Греции, Венгрии, Италии и Румынии – люди склонны к тому, чтобы их правительства подтолкнули Киев к урегулированию конфликта. В то же время во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнения населения по этому вопросу разделились. Но это также означает, что ожидания и предпочтения многих европейцев в отношении СВО, проводимой сейчас РФ на Украине, не совпадают. В целом, среди тех, кто ожидает, что Украина и Россия достигнут компромиссного решения, только около половины (52%) предпочли бы подтолкнуть Украину к принятию такого решения, в то время как треть (32%) предпочли бы поддержать Украину в продолжении боевых действий. Те, кто предпочел бы такую поддержку, составляют около половины группы, прогнозирующей урегулирование, в Польше (51 %), Португалии (51%) и Швеции (48%).

Вместе с тем, данный опрос свидетельствует о сдвиге в географии поддержки Украины. Раньше считалось, что ближайшие соседи Украины – одни из самых больших ее сторонников. Это было так с точки зрения государственной поддержки Киева и открытости к приему украинских беженцев. Но в настоящее время, похоже, Украина пользуется наибольшей поддержкой населения в далеких Португалии и Франции, в то время как народная солидарность некоторых ближайших соседей страны, похоже, колеблется.

Венгрия в последние два года часто выглядела исключением из правил. По данным опроса, именно в Венгрии больше всего людей ожидают поражения Украины (31%), и большинство респондентов хотят подтолкнуть Украину к урегулированию конфликта (64%). А вот показатели по Румынии – 18% считают, что Украина проиграет, и 50 % хотят подтолкнуть Украину к урегулированию.

Однако, что особенно примечательно, в Польше, которая, как при прежних популистских, так и при нынешних проевропейских правительствах, позиционировала себя как один из самых горячих и надежных сторонников Украины, наблюдается смена настроений, т.к. ее население становится все более раздражительным, когда речь заходит о некоторых вопросах, связанных с Украиной, в частности о доступе украинской сельскохозяйственной продукции на польский и европейский рынки.

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Более того, хотя поляки (наряду со шведами и португальцами) остаются самыми горячими сторонниками военной кампании Украины, они не особенно оптимистично оценивают шансы Киева на победу (только 17%). На уровне общественного мнения также начинают появляться свидетельства неоднозначного отношения к украинским беженцам.

Действительно, один из самых поразительных результатов исследования касается отношения людей к украинским мигрантам. В опросе выясняли мнения респондентов во всех 12 странах, считают ли они мигрантов из разных частей света возможностью или угрозой. Во многих опрошенных странах люди испытывали сильный страх перед иммиграцией, но в основном это касалось мигрантов с Ближнего Востока или Африки. К украинцам обычно относятся положительно или, по крайней мере, нейтрально, как и к выходцам из других стран-членов ЕС. В среднем 28% респондентов рассматривали мигрантов из Украины как возможность, 23% - как угрозу, а 36% не считали их ни теми, ни другими.

Наибольшее число людей видят в украинских мигрантах угрозу в Польше (40%), Венгрии (37%) и Румынии (35%). Хотя отчасти это можно объяснить сравнительно большим количеством украинцев, которых Польша приняла с февраля 2022 года, тем не менее, это представляет собой проблему. Вероятно, это также вдохновило некоторые партии на недавних польских выборах на завоевание голосов путем использования антиукраинских настроений.

Авторы исследования указали еще на два других события, ответственных за пессимистические настроения жителей Старого континента. Речь идет о провале украинского контрнаступления и вероятной победе Дональда Трампа на американских президентских выборах. Политик-республиканец утверждал, что положит конец конфликту на Украине за 24 часа.

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Организаторы опроса отметили, что он проводился в январе, до того, как ВС РФ смогли подавить сопротивление ВСУ в Авдеевке.

Опрос, проведенный по заказу Европейского совета по международным отношениям, был осуществлен на выборке из 17 000 человек в 12 странах ЕС: Польши, Швеции, Португалии, Нидерландов, Германии, Испании, Румынии, Франции, Австрии, Италии, Венгрии и Греции.