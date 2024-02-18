Nintendo объявила о том, что запуск новой консоли переносится с конца текущего года на начало следующего.

У Nintendo, судя по всему, возникли проблемы с работой над следующей игровой консолью. Различные источники теперь сообщают, что японская игровая компания отложила выход на рынок устройства-преемника Switch на I квартал будущего года.

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Поклонникам игровых консолей Nintendo, видимо, придется дольше ждать преемника Switch. Как бразильский журналист Педро Энрике Лутти Липпе, так и геймерские сайты Video Games Chronicle и Eurogamer, а также американский бизнес-сервис Bloomberg сообщают, что Nintendo на этой неделе проинформировала своих партнеров о задержке запуска своей новой консоли.

Ранее компания планировала запуск Nintendo Switch 2 на этот год, но теперь перенос откладывает это событие на год.

В отчетах производителя этой консоли говорится, что произошла «внутренняя задержка», при этом некоторые источники сообщают, что Nintendo решила отложить запуск, потому что они хотели гарантировать, что к началу выхода нового поколения консолей будет доступно больше игр от сторонних разработчиков.