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Владельцы Tesla Cybertruck утверждает, что кибергрузовик ржавеет под дождем всего за два дня

Владельцы Tesla Cybertruck утверждают, что автомобили стоимостью $80K, изготовленные из нержавеющей стали, подверглись "коррозии" и "ржавчине".
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Многие, наверное, помнят, как Илон Маск демонстрировал, что корпус Cybertruck сделан из нержавеющей стали, но новые владельцы электромобиля обнаружили, что он может не быть защищен от атмосферных воздействий.

Несколько клиентов, которые недавно приобрели автомобиль стоимостью 79 900 долларов, сообщили, что внешняя оболочка автомобиля покрыта ржавчиной после того, как они проехали «два дня под дождем».

Один владелец по имени Уилл поделился своим опытом на форуме Cybertruck, заявив, что он купил свой грузовик Tesla 1 февраля и заметил коррозию, образовавшуюся на металле после 11 дней использования, проехав на нем всего 381 милю.

«Я получил свой AWD Cybertruck 1 февраля 2024 года», – завил Уилл. – «Во время дождя в Лос-Анджелесе я заметил, что на металле образовалась коррозия, поэтому я решил задокументировать это и обратить внимание Tesla. Я понял, что это уже на их радаре, но я хочу, чтобы на это обратили внимание по гарантии». Владелец Tesla рассказал, что привез свой автомобиль в сервисный центр, где ему помыли внешнюю поверхность, чтобы убедиться, что следы – это не просто «пятна грязи», а настоящая ржавчина. По словам мужчины, сотрудник Tesla сказал ему, что, хотя у них есть процедура по устранению ржавчины, у них нет под рукой инструментов, чтобы немедленно ее устранить. Ему сказали, что позвонят, когда материалы поступят в сервисный центр.

Другой водитель, по имени Макс, на том же форуме Tesla написал, что забрал свой новый Cybertruck в Дублине, штат Калифорния, и 1 февраля под «проливным дождем» доехал на нем до Сакраменто. По окончании более чем двухчасовой поездки он заявил, что обнаружил «кучу крошечных оранжевых пятен и несколько водяных разводов» на внешней стороне своего нового автомобиля.

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Оранжевые точки не огромные, они совсем крошечные, но они бросаются в глаза. Конечно, я еще не помыл машину, но ведь прошло всего два дня под дождем.

Пользователь ником Daryoon, сказал, что он использовал глиняный брусок для своего Cybertruck и удалил частицы железа – «все следы ржавчины [исчезли]».

«[Для] некоторых других пятен, которые я обнаружил, я использовал автомобильную полироль, и она очистила пятно ржавчины, но не удалила теплый оттенок, который представляет собой патину нержавеющей стали», – написал он.

Другие указывали, что пятнышки не могут быть ржавыми, потому что они черные, а оксид железа — красновато-коричневый.

Напомним, что на сайте Tesla сообщается, электромобиль имеет «сверхпрочный экзоскелет из нержавеющей стали», в котором каждый «компонент разработан для превосходной прочности и выносливости, от структурной кожи из нержавеющей стали до бронестекла Tesla». По словам Tesla, монохромный экзоскелет также разработан для уменьшения вмятин, повреждений и долговременной коррозии.

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