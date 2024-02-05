Для решения важнейших задач национальной обороны Индия идет по пути перевооружения, задействуя в первую очередь собственные разработки.

Индия стоит на пороге значительного военного прорыва, поскольку индийская армия в ближайшие два года получит 155-мм артиллерийские снаряды собственной разработки. Эти боеприпасы должны обеспечить беспрецедентный для Индии уровень точности, в 50 раз превышающий уровень их нынешних аналогов. Снаряд Smart Artillery разработан так, чтобы быть совместимым с существующими 155-мм артиллерийскими орудиями, что исключает необходимость каких-либо модификаций артиллерийских систем.

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Будущие снаряды Smart Artillery отличаются улучшенной маневренностью, что является решающим фактором их повышенной точности. Это достижение является результатом совместных усилий Индийского технологического института Мадраса (IIT-Madras) и государственного предприятия Munitions India Limited (MIL). Их совместные усилия привели к разработке этих высокоточных боеприпасов, подчеркивая силу инноваций, когда научные круги и промышленность объединяются для достижения общей цели.

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Умные снаряды предназначены для использования индийской группировки спутников NavIC для наведения. NavIC, также известная как Индийская региональная навигационная спутниковая система (IRNSS), представляет собой автономную региональную спутниковую навигационную систему, разработанную Индией. Эта система предлагает услуги точного позиционирования и синхронизации в реальном времени, обеспечивая точное наведение на цель для «умных» снарядов. Используя NavIC, Индия подчеркивает свою приверженность самообеспеченности, снижая зависимость от иностранных спутниковых систем для решения важнейших задач национальной обороны.