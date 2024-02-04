37-летний британец утверждает, что побил рекорд Гиннеса по самому быстрому восхождению на Эверест.

Британец утверждает, что ему удалось покорить Эверест в рекордно короткие сроки. В этом не было бы ничего странного, если бы не тот факт, что он достиг «вершины», даже не выходя из дома. Как это возможно?

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Оказывается, на самую высокую вершину Земли можно подняться дешево и даже не выходя из дома. Это доказал крепкий 37-летний британец, утверждающий, что побил рекорд Гиннеса по самому быстрому восхождению на Эверест. «Восхождение» заняло у него менее 23 часов. После 14 часов ходьбы он даже нашел 10 минут, чтобы поплакать в одной из комнат, расположенных на верхнем этаже.

Шон Ги — ютубер, публикующий видео под ником s34n Travels. Он утверждает, что никогда не мог позволить себе настоящую экспедицию в Гималаи, поэтому выбрал более дешевую альтернативу — бесконечный подъем по лестнице дома. Средства, полученные от побития рекорда, он пожертвовал на благотворительность, для поддержки людей, находящихся в психическом кризисе.

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По его собственному признанию, он немного просчитался, поскольку не учел время, необходимое для ходьбы по лестнице. Он думал, что данное мероприятие займет у него максимум 12 часов, а в итоге получилось почти 23. Расстояние в 30 с лишним километров Ги преодолел за 22 часа 57 минут.