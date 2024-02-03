Заявления Трампа появились в контексте растущей обеспокоенности по поводу потенциального злоупотребления ИИ, особенно в военных целях и цифровой дезинформации.

Во вчерашнем интервью бывший американский президент Дональд Трамп высказал свои соображения о потенциальных опасностях искусственного интеллекта (ИИ), сделав строгое предупреждение в адрес одного из самых растущих секторов технологий. Трамп подчеркнул растущие опасения по поводу неправильного использования ИИ и его последствий для различных аспектов общества.

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Трамп обратил внимание на риск цифрового обмана, особенно в виде дипфейков. Он проиллюстрировал эту опасность, сославшись на инцидент, когда ИИ был использован для создания фейкового видео, в котором участвовал в рекламе продукта. Такое неправильное использование ИИ рисует яркую картину сложности технологии и ее способности стирать границы между реальностью и выдумкой.

Бывший президент США также предупредил о потенциальном превращении ИИ в оружие, предположив, что его можно использовать для введения в заблуждение общественности с помощью сфабрикованных фактов и заявлений, ложно приписываемых политикам. Он призвал к немедленным действиям по решению этих проблем.

Заявления Трампа появились в контексте растущей обеспокоенности по поводу потенциального злоупотребления ИИ, особенно в военных целях и цифровой дезинформации. Несмотря на потенциальные преимущества ИИ в таких областях, как биомедицина и смягчение последствий изменения климата, риски дипфейков и дезинформации вызывают юридические и социальные проблемы.

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Будущее искусственного интеллекта, по мнению Трампа, — это палка о двух концах: хотя ИИ обладает огромным потенциалом, он также создает серьезные проблемы.