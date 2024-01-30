В арсенале США имеется много крупнофюзеляжных самолетов, и одним из важнейших является Boeing E-6B Mercury. «Самолет судного дня» является последней линией обороны США и позволяет запускать ракеты с ядерными боеголовками, когда наземные командные центры теряют боеспособность. Однако оказывается, что одна из таких машин выглядит так, будто прошла через ад.

Сайт War Zone первым сообщил о подозрительно плохом внешнем виде «самолета ссудного дня», а затем сайт The Drive повторил историю с плохим состоянием Boeing E-6B Mercury. На фотографиях из аэропорта Тусон в Аризоне, представленных в обеих статьях, видно отсутствие краски на фюзеляже, хвосте и обшивке двигателя самолета — словом, все это выглядит так, как будто этот самолет только что вернулся из тяжелых боев и чудом избежал крушения.

Вполне возможно, это не отражает реального состояния самолета, но когда редакция The War Zone поинтересовалась, почему именно этот Boeing E-6B Mercury номер 164387 (маркировка обозначала ВМС США) выглядела так, армейское командование ответило:

Краской самолет Е-6Б номер 164387 покрыт не по всему фюзеляжу. Мы изучаем эту проблему и ищем подходящее решение. При этом подчеркиваем, что самолет остается полностью боеспособным и продолжает выполнять все поставленные задачи.

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В настоящее время в США имеется 16 самолетов Boeing E-6B Mercury, однако не все из них находятся в эксплуатации одновременно из-за различных видов работ по техническому обслуживанию или проверок.