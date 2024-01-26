Эксперты уже несколько лет говорят, что технология дипфейков станет опасной. Его развитие ускорилось с развитием искусственного интеллекта.

Проблему фейковых фотографий уже пришлось решать, в частности, Скарлетт Йоханссон и Галь Гадот, лица которых накладывались на лица других женщин, а затем использовались в фильмах для взрослых. Тейлор Свифт стала еще одной жертвой людей, использующих искусственный интеллект аналогичным образом.

Если верить сообщениям СМИ, Тейлор Свифт «в ярости» из-за сгенерированных искусственным интеллектом ее фотографий, распространяемых в социальных сетях, и рассматривает возможность подачи судебного иска после того, как на этой неделе ее графические изображения с сайтов NSFW стали вирусными. Ссылаясь на неназванные источники, газета Daily Mirror сообщила: «Вопрос о том, будут ли приняты судебные меры, находится в стадии решения, но ясно одно. Эти поддельные изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, являются оскорбительными, обидными, эксплуататорскими и сделаны без согласия и/или ведома Тейлор».

В последние дни на X (бывший Twitter) начали циркулировать шокирующие фотографии лица Тейлор Свифт. Быстро выяснилось, что их сгенерировал искусственный интеллект. Сгенерированные фотографии певицы без одежды и в весьма пикантных позах возмутили ее поклонников, которые потребовали немедленно удалить их из интернета.

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«Аккаунт в Twitter, который их разместил, больше не существует. Шокирует, что социальная медиаплатформа вообще позволила их разместить». По оценкам The Verge, фотографии только на платформе X были просмотрены более 45 миллионов раз и 24 000 раз их перепостили, прежде чем аккаунт, с которого они были воспроизведены, был заблокирован за нарушение правил платформы.