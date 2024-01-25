Третьи сутки ВСУ пытаются отбить позиции в районе недавно занятой ВС РФ базы отдыха «Царская охота».

В очередной героической демонстрации сил в районе Авдеевки, наши отряды не только успешно отражают атаки ВСУ, но и продолжают активно наступать, устанавливая контроль над ключевыми точками. За последние сутки российские подразделения успешно преодолели улицу Грушевского и продолжают контролировать улицы Соборная, Чернышевского и Спортивная. Силы ВСУ все еще находятся на улице Тургенева.

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В это же время ведутся активные боевые действия за железнодорожную станцию. Благодаря удачному выходу на улицу Грушевского, у ВС РФ появилась возможность контролировать южную часть Авдеевки. Это дает российским ВС преимущество в продвижении к центру города. Кроме того, российское продвижение на юг позволит нашим ребятам перекрыть линии связи ВСУ и нанести удары по их группировкам в районе Северного. В то время как российские отряды продвигаются дальше, ВСУ делают отчаянные попытки оттеснить нас с завоеванных позиций. Количество военнослужащих ВСУ, которых постоянно кидают в контратаки, увеличилось до трех батальонов, что составляет примерно 1500 человек. Однако, россияне продолжают удерживать позиции.

Стоит отметить, что стратегия ВС РФ отличается от стратегии Вооруженных сил Украины на данном участке. Например, ВС РФ начали наступление на Авдеевку с юга, когда появилась такая возможность. ВСУ заранее построили мощную линию обороны на флангах, делая попытку окружения города практически невозможной. Поэтому российские ВС решили продвигаться по улицам, как это делали ранее.

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Стоит также упомянуть, что российское военное командование предпочитает отвлекать противника, проводя операции по всему периметру. Например, как только ВСУ перебросили свои резервы на юг города, наши силы немедленно начали активные действия на северном фланге. Это привело к тому, что ВС РФ смогли захватить несколько ключевых позиций в районе Бердычей.