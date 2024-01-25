В iPhone нового поколения искусственный интеллект будет работать в смартфоне, а не в облаке

Apple, сохраняя присущую ей осмотрительность, готовится к значительным изменениям в области искусственного интеллекта (ИИ) для своих iPhone следующего поколения. Сообщается, что Apple где только могла, скупала стартапы в сфере ИИ, приобретя 21 компанию за последние семь лет. Последним был калифорнийский стартап WaveOne, который специализируется на разработке и применении ИИ для сжатия видео.

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Стоит отметить, что Apple осторожно относится к чат-ботам с генеративным ИИ, и создатели изображений, такие как OpenAI, Microsoft, Google и Adobe, до сих пор поступают так же. Сообщается, что Apple тратят миллионы в день на несколько проектов искусственного интеллекта, включая инструменты для работы с текстом, голосом и изображениями на основе ИИ.

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По мнению Morgan Stanley, почти в половине новых объявлений о вакансиях Apple в области искусственного интеллекта упоминается глубокое обучение, что показывает, как серьезно Apple относится к ИИ. Morgan Stanely ожидает, что на будущем мероприятии Apple, посвященном презентации iOS 18 на Всемирной конференции разработчиков в июне 2024 года, основное внимание будет уделено искусственному интеллекту, а собственный функциональный LLM Apple, получивший название «Ajax GPT», может в конечном итоге стать двигателем улучшенной версии Siri, что было бы очень кстати для iPhone.