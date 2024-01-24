Что ели люди в Скандинавии 10 000 лет назад? Новое исследование ДНК в жевательной резинке показывает, что было в их меню.

Ученые со Скандинавского полуострова провели детальный анализ древних жевательных резинок, найденных на территории нынешней Швеции. Исследователи предполагают, что кусочки березовой смолы жевали подростки почти 10 000 лет назад.

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В 1990-е годы в Швеции (там же) были найдены три куска пережеванной березовой смолы. Однако только сейчас эти объекты были проанализированы подробно. В ходе исследования специалисты сравнили обнаруженные на смоле последовательности микробной ДНК с современными и древними микробиомами слюны человека.

Эти анализы выявили высокий уровень бактерий, вызывающих заболевания десен. Сообщалось также о присутствии других бактерий, вызывающих кариес.

Кроме того, доисторические жевательные резинки выявили еще несколько интересных фактов. Извлеченная генетическая информация показала, какую пищу жевали бывшие подростки перед употреблением жевательной резинки.

Дальнейшие исследования показали, что в рационе древнего человека было много фундука и яблок, а также речной форели, мяса оленя и морских улиток. Кроме того, были обнаружены различные виды птиц: кряква, европейская малиновка и хохлатая утка (водоплавающая птица).

Стоит отметить, что из воска специалисты также извлекли ДНК рыжей лисицы, песца и волка. Исследователи предполагают, что древние люди охотились на этих животных ради их меха и в какой-то момент, возможно, использовали свои зубы для обработки костей животных.

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Как сказал профессор Андерс Гётерстрём: «Исследование дает представление о жизни небольшой группы охотников-собирателей на западном побережье Скандинавии. Мы знаем, что эти подростки ели оленину, форель и фундук 9700 лет назад на скандинавском побережье, и как минимум у одного из них были серьезные проблемы с зубами».