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В статье, опубликованной в журнале Science Robotics, представлен новый вид подводного аппарата, создание которого было вдохновлено кальмарами и медузами, что стало своеобразным прорывом в развитии подводной робототехники. Это чудо робототехники, похожее на морских обитателей, которым оно подражает, обещает переосмыслить подводные исследования благодаря своим быстрым и эффективным плавательным способностям.
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Ученые из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов (Великобритания) разработали гибкого подводного робота, который повторяет стиль движения медузы Aurelia aurita и кальмара. Этот биомимикрический подход, использующий эффективность природных разработок, позволяет выйти на новый уровень пропульсивной эффективности в водной среде.
Конструкция подводного робота, включающая резонансную тягу и мягкий корпус, как утверждается, в десять-пятьдесят раз эффективнее обычных малых подводных аппаратов, приводимых в движение гребными винтами. Его легкая конструкция позволяет ему перемещаться в подводной среде с непревзойденной эффективностью, открывая новые возможности для подводных исследований.
Исследование проливает свет на потенциал для значительного улучшения подводных исследований. Благодаря успешному копированию движущих механизмов этих морских животных робот способен передвигаться по воде с той же эффективностью, что и его биологические собратья. Это открытие подтверждает данного направления в развитии подводной робототехники, делая акцент на биомимикрии как ключевой стратегии в достижении высокого уровня пропульсивной эффективности в водной среде.