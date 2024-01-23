Ученые утверждают, что их робот плавает так же эффективно, как медуза.

В статье, опубликованной в журнале Science Robotics, представлен новый вид подводного аппарата, создание которого было вдохновлено кальмарами и медузами, что стало своеобразным прорывом в развитии подводной робототехники. Это чудо робототехники, похожее на морских обитателей, которым оно подражает, обещает переосмыслить подводные исследования благодаря своим быстрым и эффективным плавательным способностям.

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Ученые из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов (Великобритания) разработали гибкого подводного робота, который повторяет стиль движения медузы Aurelia aurita и кальмара. Этот биомимикрический подход, использующий эффективность природных разработок, позволяет выйти на новый уровень пропульсивной эффективности в водной среде.

Конструкция подводного робота, включающая резонансную тягу и мягкий корпус, как утверждается, в десять-пятьдесят раз эффективнее обычных малых подводных аппаратов, приводимых в движение гребными винтами. Его легкая конструкция позволяет ему перемещаться в подводной среде с непревзойденной эффективностью, открывая новые возможности для подводных исследований.

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Исследование проливает свет на потенциал для значительного улучшения подводных исследований. Благодаря успешному копированию движущих механизмов этих морских животных робот способен передвигаться по воде с той же эффективностью, что и его биологические собратья. Это открытие подтверждает данного направления в развитии подводной робототехники, делая акцент на биомимикрии как ключевой стратегии в достижении высокого уровня пропульсивной эффективности в водной среде.