и призывает государства решить вопрос с профилактикой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус сделал ошеломляющее заявление, классифицировав COVID-19 как первое проявление «болезни Х». Этот термин объединяет теоретический инфекционный патоген, способный спровоцировать тяжелую глобальную эпидемию, как ранее прогнозировали эксперты в области здравоохранения во всем мире.

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Понятие «болезнь X» означает неизвестный патоген, который может внезапно появиться на свет, что приведет к всемирной пандемии. Эта концепция подчеркивает необходимость неустанной бдительности и готовности к потенциальным будущим угрозам здоровью. Д-р Тедрос отметил внезапное появление COVID-19, но подчеркнул, что мировое медицинское сообщество готовится к заболеванию, похожему на COVID-19.

На ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе планируется провести ключевую сессию по теме «Болезнь X», в которой выступят, в том числе, доктор Тедрос. Эта платформа будет способствовать обсуждению потенциального воздействия «болезни X» на глобальное здравоохранение, необходимости разработки новых стратегий для решения будущих проблем, а также решающей роли исследований и разработок в борьбе с неизвестными патогенами.

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Д-р Тедрос обратил особое внимание на важность постоянного наблюдения, мер биобезопасности и общих глобальных мер реагирования на будущие пандемии. Он выразил надежду на заключение соглашения о пандемии к маю 2024 года с упором на первичную медико-санитарную помощь, готовность населения и надежную инфраструктуру здравоохранения. ВОЗ также возглавляет усилия по разработке платформ вакцин быстрого реагирования для противодействия потенциальным будущим пандемиям.