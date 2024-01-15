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Канадские ученые считают, что кашалоты живут кланами с культурой, похожей на человеческую

Поразительная новость из мира китов. У кашалотов, как оказалось, развита демократия. Могли ли вы такое представить?
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Новое исследование показывает, что кашалоты имеют свою собственную культуру и живут кланами с разными обычаями и языками. Более того, животные, похоже, полагаются на форму демократии при принятии решений.

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Последнее исследование, проведенное канадскими учеными, доказывает, что кашалоты, крупнейшие хищные киты в мире, живут кланами с самобытной культурой, похожей на человеческую. 

Хэл Уайтхед, исследователь кашалотов из Университета Далхаузи в Галифаксе (Канада), использовал сеть подводных микрофонов и дронов для изучения привычек кашалотов, живущих в Тихом океане. Изучая звуки, издаваемые животными, их пищевые привычки и поведение, он обнаружил, что животные организуются в большие группы численностью примерно до 20 000 особей. Он назвал их «китовыми нациями». 

Ученые уже знали, что разные группы кашалотов используют характерные "сигналы вызова", которые сигнализируют о принадлежности животного к определенному сообществу. Характерные последовательности щелчков, напоминающих азбуку Морзе, называемые "кодами", похожи на человеческие диалекты. В своей недавней работе, опубликованной Уайтхедом в журнале Royal Society Open Science, ученый отмечает, что на основе этих местных языковых различий можно выделить семь основных кланов, обитающих в Тихом океане. В этом океане обитает около 300 000 кашалотов.

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Однако различия не ограничиваются звуковыми "визитными карточками" разных кланов. Исследование показывает, что отдельные китовые "нации", похоже, очень тщательно оберегают свою идентичность. По мнению исследователей, это почти "племенное" чувство идентичности выливается в культурные и генетические различия между группами. Несмотря на принадлежность к одному виду, китообразные, принадлежащие к разным кланам, обычно не скрещиваются между собой.

Кашалоты – самые крупные хищники в мире. Эти огромные китообразные могут достигать 15 метров в длину и весить до 45 тонн. У них также самый большой мозг в мире. Киты – отличные ныряльщики. Их подводная охота длится до двух часов, и они погружаются на глубину более 2 километров в поисках своей любимой пищи, в основном крупных кальмаров.

У них также сложная социальная структура. Уайтхед отмечает, что вся клановая структура основана на самках. Самцы посещают группы самок лишь изредка, обычно на несколько часов. Группы самок совместно заботятся о своих детенышах – когда матери ныряют за пищей, другие самки остаются на поверхности, присматривая за малышами.

Предыдущие исследования уже показали, что кашалоты также способны делиться знаниями, их "открытия" быстро распространяются между группами животных. Исследование, опубликованное в 2021 году Уайтхедом и другими авторами, показало, что когда началась крупномасштабная промышленная охота на китообразных, китообразные быстро научились эффективно противостоять нападениям китобоев.

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Анализ бортовых журналов китобойных судов XIX века показал, что поначалу охота застала этих животных врасплох. Кашалоты обычно защищаются от нападения хищников, образуя вокруг своих детенышей круг и избивая нападающих своими большими хвостами. В случае с китобойными судами такая тактика делала все семейство легкой добычей для охотников. Однако эффективность охоты быстро упала более чем на 58%. Вместо того чтобы занять традиционную оборонительную позицию, киты научились убегать, нырять и даже плыть против ветра, что повышало их шансы на выживание. Китобойные парусники не могли за ними угнаться.

Удивительным в этом открытии было то, что этот процесс не был результатом эволюции многих поколений, а был чем-то, чему киты научились сами и затем быстро передали эти знания другим китам. Записи китов показывают, что в течение нескольких лет почти все кашалоты в океане переняли новую оборонительную тактику.

Ситуация значительно ухудшилась, когда китобойные суда начали использовать паровые двигатели и двигатели внутреннего сгорания. Только в XX веке в ходе охоты, которую вели Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Россия, Япония, Канада, Австралия и другие страны, было убито 700 000 кашалотов. До 1971 года жир кашалотов использовался в автоматических коробках передач большинства американских автомобилей. Численность этих животных возросла после введения моратория на убийство китов в 1982 г. Однако возраст кашалотов может превышать 80 лет, а это значит, что многие ныне живущие животные еще помнят, как на них охотились люди.

В недавнем исследовании Уайтхед отмечает, что, несмотря на все свои различия, сообщества китов обнаруживают удивительное сходство с человеческими обществами. Например, для принятия коллективных решений животные, по-видимому, используют форму демократии. Вместо того чтобы следовать за одним лидером, сообщества кашалотов полагаются на консенсус.

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Доказательством этого может служить то, как животные принимают решения о направлении движения. Пересекая океан, животные передвигаются группами, ища источники пищи и избегая хищников, таких как косатки. По наблюдениям ученых, решения о смене курса могут принимать форму длительных "дискуссий". Исследователи обнаружили, что на изменение курса группы на 90 градусов может уйти до часа, пока кашалоты определят, в какую сторону им следует двигаться.

Ученые полагают, что лучшее понимание эволюции китовых обществ может позволить нам лучше понять, как возникли наши собственные общества. Немногие другие виды животных имеют такую сложную социальную структуру. Исследователи сравнивают культурную эволюцию китовых кланов, живущих в закрытых районах, таких как Средиземное море, с преобразованиями, происходящими в человеческих обществах, живущих на изолированных островах.

Однако исследовать историю китовых культур крайне сложно. Китообразные, разумеется, не оставили после себя следов в виде записей или руин. Поэтому ученые могут лишь судить о том, как менялась их культура в прошлом, анализируя их сегодняшнее поведение и изучая то, что писали о них наши предки.

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Однако не исключено, что в будущем мы сможем "разговаривать" с ними. Группа ученых и инженеров из таких университетов, как Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет, Google и других, работает над проектом CETI, чтобы с помощью сети подводных микрофонов, динамиков и передового искусственного интеллекта проанализировать язык кашалотов. И, возможно, попытаться установить с ними активную связь. И такого рода попытки уже делаются. Если хотите узнать, как ученые пробовали поговорить с китами, с какой целью они это делали – читайте здесь.

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