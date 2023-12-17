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Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
Человечество постоянно думает о возможном контакте с инопланетянами. Если такой контакт состоится, нужно быть готовым к ведению разговора

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Американский институт SETI (Поиск внеземного разума) — некоммерческая организация, целью которой является «исследование, понимание и объяснение происхождения, природы и распространения жизни во Вселенной». Одна из задач, которые стоят перед учеными этого института – найти инопланетян и поговорить с ними. А пока они оттачивают навыки общения с далекими от человека организмами, общаясь с... горбатым китом.

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Вышеупомянутый институт SETI, помимо наблюдений за космосом в поисках жизни, занимается и вопросами межвидового общения. Поскольку инопланетянина, желающего говорить, до сих пор не нашли, исследователи решили побеспокоить горбатого кита по имени Твен. Вооружившись подводным громкоговорителем, ученые вышли в море и воспроизвели приветственные звуки киту, который ответил, а затем проплыл вокруг лодки.

Что важно, ученые подтвердили корреляцию между временем воспроизведения приветствия и тем, что кит приблизился к лодке, а значит, это были не случайные действия, а реакция на конкретный сигнал из громкоговорителя.

Бренда МакКоуэн из Калифорнийского университета в Дэвисе и ведущий автор исследования прокомментировала: «Мы считаем, что это первый логический обмен «языком» между людьми и горбатыми китами».

Очень ценно иметь понимание о максимальном количестве потенциальных способов ведения логической беседы с организмом, который может быть не знаком с типичными формами общения человека.

Оказывается, поведение Твена может быть похоже на то, как разумные инопланетные расы могут искать человечество, сказал Лоранс Дойл, главный специалист Института SETI.

Дойл и его коллеги из SETI сотрудничают с экспертами по китам и животным из Калифорнийского университета в Дэвисе и Фонда китов Аляски в создании интеллектуальных фильтров, которые помогут в поиске внеземного разума.

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Если инопланетяне находятся рядом и отправляют нам сигналы, пытаясь установить контакт, мы можем пропустить эти сигналы, если не будем знать, что именно искать, - пояснил Дойл в интервью порталу businessinsider.com.

#инопланетяне #seti #киты #инопланетный контакт #разговор с инопланетянами
Источник: businessinsider.com
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