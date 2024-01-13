Старшая дочь Путина рассказала не только о своей профессиональной деятельности, но и о своих жизненных увлечениях.

«Для нас ценность человеческой жизни – высшая ценность. Россия — общество, ориентированное на человека, — заявила Мария Воронцова в недавнем интервью, опубликованном на страничке Медтеха в «ВК».

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Марию представили как заместителя декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ, члена президиума Российской ассоциации содействия развитию науки и ведущего научного сотрудника по эндокринологии Минздрава России. Воронцова, помимо рассказа о своем увлечении чтением литературы – не только научной – и перечисления своих любимых книг, таких как «Идиот» Достоевского или «О дивный новый мир» Хаксли, призналась, что ее заботит улучшение межличностного общения в ее жизни.

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«Мне кажется, что многие проблемы возникают из-за неправильного общения, (...) в первую очередь из-за непонимания себя», – сказала она, добавив, что «желание понять друг друга может дать серьезный толчок к взаимопониманию и на уровне общества».