Узнайте из-за какой картинки знаменитый ChatGPT начинает глючить.

Отправка изображений в виде приглашений в ChatGPT по-прежнему является довольно новой функцией, которая большую часть времени работает нормально. Однако найдено изображение, с которым ChatGPT не может справиться.

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Изображение, замеченное пользователем Brandon_xyzw в X (ранее Twitter), содержит некоторый цифровой шум. На самом деле в этом нет ничего особенного — просто черный фон с вертикальными линиями по всему периметру. Но если попытаться показать его ChatGPT, изображение каждый раз обязательно ломает чат-бот, приводя к ошибке.

Что такого особенного в этом изображении, что ChatGPT его так невзлюбил? Пока сложно сказать.

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В конечном счете, хотя ChatGPT большую часть времени работает достаточно хорошо, он не лишен недостатков.