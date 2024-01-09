iPhone остался в рабочем состоянии после падения с самолета.

iPhone поразил тем, что не разбился при падении с высоты примерно 4880 метров с самолета Alaska Airlines. Самолет был вынужден совершить вынужденную посадку после того, как в полете оторвалась дверь (об этой ситуации подробнее можно прочесть здесь). Позже iPhone был найден неповрежденным на обочине дороги в Орегоне.

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Смартфон обнаружил пользователь социальной сети Шон Бейтс. Телефон все еще находился в режиме полета, и у него осталась половина заряда батареи. Удивительно, но смартфон упав с головокружительной высоты остался совершенно неповрежденным, единственно, что повредилось при ударе был шнур зарядного устройства. На экране появилось электронное письмо от авиакомпании Alaska Airlines о получении багажа на рейс, что еще больше усилило сюрреалистический характер находки. Этот неповрежденный iPhone стал вторым телефоном, обнаруженным с самолета; другой был найден во дворе.

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Энтузиасты технологий были заинтригованы тем, как iPhone пережил сильное падение. Выживаемость телефона, вероятно, объясняется сопротивлением воздуха и потенциальной амортизацией травы или листвы в точке удара. Этот необычный инцидент сравнивают с повседневными случаями, когда телефоны разбиваются в результате незначительного падения.