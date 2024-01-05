Тостер Xbox Series S. Такое устройство теперь существует и его можно приобрести.

Xbox Series S – популярная игровая консоль, наверняка знакомая многим любителям гаджетов. Microsoft известна своим чувством юмора и не возражает против того, что в продажу поступил тостер, вдохновленный ее оборудованием. Ее внешний вид отсылает к консоли, производимой корпорацией из Редмонда и имеет на борту несколько интересных решений.

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Некоторое время назад Microsoft представила мини-холодильник, вдохновленный консолью Xbox Series X, потому что именно этого хотели фанаты компании. Все началось с мемов, созданных пользователями Интернета, но со временем превратилось в готовый продукт. Теперь же в одном из американских магазинов можно купить тостер. Внешний вид устройства отсылает к более дешевой модели Xbox Series S. Сколько стоит такое удовольствие?

Гаджет был оценен в $39,99, однако в описании товара на данный момент указано, что он временно недоступен.

Тостер имеет корпус, стилистически напоминающий Xbox Series S. На фото видно характерное вентиляционное отверстие с решеткой черного цвета. Кроме того, оборудование предлагает функции, известные по другим устройствам для поджаривания хлеба. Имеется шесть уровней работы тостера, съемный поддон для крошек и функция размораживания. Также имеется светодиод, информирующий о работе.

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Однако основная функция тостера заключается в другом. Это удовольствие для поклонников консоли Microsoft. Тостер может нанести логотип Xbox на хлеб! Несколько лет назад к похожей идее пришли создатели тостера, связанные с Destiny, предложившие похожее решение.