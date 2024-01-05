Amouranth — один из крупнейших стримеров представила свой новый искусственный интеллект, основанный на ее личности.

Одна из самых противоречивых личностей стриминга воплотила в жизнь очередную противоречивую бизнес-идею. Она разработала собственный бот на основе искусственного интеллекта, который будет взаимодействовать с поклонниками интернет-звезды.

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Напомним, что наибольшую популярность Kaitlyn "Amouranth" Siragusa приобрела, когда вела так называемую передачу пуловые трансляции, которые процветали на платформе Twitch в 2021 и 2022 годах. Недавно она сообщила онлайн-миру, что хочет создать свой собственный инструмент на основе искусственного интеллекта, который позволит ей более активно взаимодействовать со своими поклонниками. Программа по задумке американки должна дать ощущение реального контакта с ней.

«Я только что запустила ИИ для влиятельных людей, который не является просто чатботом! Она основана на моей личности, обладает полной автономией и может запоминать то, что вы ей говорите (но никому не расскажет)», – написала звезда стрима, сообщив таким образом в твите о реализации планов.

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Девушка добавила, что бот может отправлять специальные текстовые сообщения, фотографии и голосовые видео. Бот доступен подписчикам скандальной знаменитости на Fansly. Имеет два уровня работы. Самый простой вариант стоит 99,99 долларов, а более дорогой вариант — 199,99 долларов.