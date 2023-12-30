Ученым удалось вызвать вибрации, достаточно сильные, чтобы разрушить мембраны раковых клеток. В лаборатории плазмонные вибрации в 99% случаев успешно уничтожали клетки. Метод также был опробован на мышах с меланомными опухолями, уничтожив рак у половины животных.

Ученые обнаружили, что есть возможность уничтожить раковые клетки с помощью вибраций. Результатом является чрезвычайно эффективная терапия, которая может стать будущим борьбы с серьезным заболеванием.

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«Это совершенно новое поколение молекулярных машин, которые мы называем молекулярными пневматическими молотками», – так описывает это открытие профессор Джеймс Тур из Университета Райса (США), принимавший участие в исследованиях нового метода борьбы с раковыми клетками. Это предполагает использование молекул аминоцианина, стимулируемых ближним инфракрасным светом. Оказывается, при такой стимуляции электроны этих молекул превращаются в так называемые плазмоны. Это молекулярные сущности, которые вибрируют синхронно.

Ученым удалось вызвать вибрации, достаточно сильные, чтобы разрушить мембраны раковых клеток. В лаборатории плазмонные вибрации в 99% случаев успешно уничтожали клетки. Метод также был опробован на мышах с меланомными опухолями, уничтожив рак у половины животных.

«Впервые молекулярный плазмон был использован таким образом для возбуждения целой молекулы и фактического механического действия, используемого для достижения конкретной цели – в данном случае разрушения мембраны раковых клеток», – прокомментировал главный автор исследования проф. Цицерон Айала-Ороско.

Этот метод разрушения раковых клеток является расширением существующих инструментов, называемых наносверлами. Однако «молекулярный молот» работает в миллион раз быстрее и благодаря стимуляции инфракрасным светом может проникать глубже в тело человека. Для сравнения, наносверла, использующие видимый свет, могут проникать в тело человека лишь на глубину 0,5 см. Новый метод «молекулярного молотка» с использованием плазмона позволяет проникать на глубину до 10 см, не повреждая кости и мышцы. Это позволяет ему атаковать больше раковых клеток.

По мнению авторов нового метода, раковым клеткам также будет сложнее создать естественный барьер против механических колебаний плазмонов. Поэтому теперь они хотят сосредоточиться на поиске других их источников, помимо молекул аминоцианина, стимуляция которых может дать аналогичный эффект.

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Результаты исследования могут стать началом работы над совершенно новыми формами терапии рака с использованием механических плазмонных колебаний. Ученые говорят, что помимо разработки «молекулярного пневматического молотка», исследование приведет к получению новой информации о том, как вообще функционируют такие плазмоны и можно ли их использовать для других целей в медицине.