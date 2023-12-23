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О пользе и противопоказаниях мандаринов

Какое Рождество и Новый год обходится без мандарин? Именно в это время года потребление мандарин значительно увеличивается. А вы уверены, что именно у вас из-за мандарин не возникнет проблем со здоровьем?
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В праздники мы едим мандарины. Таким образом мы обеспечиваем себя ценным витамином С, калием и кальцием, приносим пользу сердцу и иммунитету. Однако не всем следует так охотно тянуться к этим плодам. Какими свойствами обладают мандарины? Для кого они не лучший выбор?

Мандарины – источник не только витамина С

Мандарины – одни из самых популярных цитрусовых. Как и все фрукты из этой группы, они характеризуются высоким содержанием витамина С. Всего 4-5 мандаринов среднего размера способны покрыть суточную потребность в этом витамине до 100%. Мандарины также являются источником витамина А, витамина Е, фолиевой кислоты, калия, кальция, магния, фосфора и в меньших количествах натрия и железа. Кроме того, они дают ценную клетчатку. Это низкокалорийные фрукты – в одном мандарине около 45 ккал.

Свойства мандаринов

Мандарины являются богатым источником антиоксидантов, таких как витамин С и бета-криптоксантин, а также флавоноидов, таких как нарингин, гесперидин, тангеретин и нобилетин. Эти соединения защищают от повреждений, вызванных свободными радикалами, замедляют естественный процесс старения и снижают риск многих серьезных заболеваний. Исследования показывают, что витамин С снижает общий уровень холестерина и холестерина низкой плотности (ЛПНП), повышает уровень ЛПВП и снижает способность тромбоцитов агрегировать, что важно для здоровья сердца.

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Употребление мандаринов также полезно для иммунитета. Витамин С влияет на активность Т- и В-лимфоцитов, отвечающих за клеточный иммунный ответ, поэтому его рекомендуют при простуде, гриппе или более серьезном снижении иммунитета.

Включение мандаринов в ваш рацион может способствовать здоровью кожи благодаря влиянию витамина С на выработку коллагена. Витамин С поддерживает синтез коллагена, что положительно влияет на процесс заживления ран и уменьшает признаки старения (важны также его антиоксидантные свойства).

Оранжевые овощи и фрукты, в том числе мандарины, полезны для глаз и зрения. Они содержат бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Витамин А, среди прочего, обладает: значительное влияние на правильное функционирование сетчатки.

Употребляя мандарины, мы также увеличиваем потребление клетчатки. Это может способствовать снижению веса и предотвратить его повторное увеличение.

Кому нельзя есть мандарины?

Очевидным противопоказанием к употреблению мандаринов является аллергия на цитрусовые. Симптомы после приема внутрь могут быть самыми разнообразными и зависят от организма и степени аллергии. Наиболее распространенные симптомы включают крапивницу, эритему и зуд, но аллергическая реакция может быть более сильной и вызывать более серьезные симптомы.

Мандарины не рекомендуются людям с гастроэзофагеальным рефлюксом, что связано с наличием кислот, способных раздражать слизистую оболочку желудка. Неприятные симптомы после употребления фруктов могут возникнуть и у людей с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Мандарины имеют низкий гликемический индекс, и диабетики могут безопасно съедать до трех мандаринов в день.

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Если мы едим слишком много мандаринов, мы можем, среди прочего, испытать: боли в животе и диарею.

Как выбрать хорошие мандарины?

Отдавайте предпочтение мандаринам интенсивного оранжевого цвета. Также обратите внимание на кожуру фрукта – она не должна быть слишком толстой, а также на запах фрукта (да, его можно почувствовать даже через кожуру) – мандарин должен пахнуть интенсивно, поэтому если вы чувствуете едва уловимый запах или вообще ничего, лучше положить фрукты обратно.

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Стоит учитывать вес самого мандарина, который вы держите в руке. Более тяжелые мандарины обычно содержат больше сока. Если вам нужны мандарины для сушки, то лучше выбрать более светлые экземпляры. Также, стоит отметить, что большие мандарины могут оказаться сухими и полными семян, поэтому для свежего удовольствия от фрукта, лучше выбирать маленькие, круглые мандарины. И не выбирайте мандарины, которые слишком мягкие или слишком твердые – идеальный мандарин должен быть умеренно мягким. Также не покупайте повреждённые фрукты.

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