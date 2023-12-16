Известно выражение "собака - лучший друг человека", которое объясняется тем, что люди осуществляют контроль над внешним видом и характеристиками этих животных. Доктор Брэдли Смит и доктор Миа Кобб провели исследование, чтобы определить, могут ли современные домашние собаки справиться без помощи людей. Они пришли к выводу, что около 80% миллиарда собак на Земле независимы и живут без человека.

Селекционное разведение собак длилось тысячелетия и создало около 400 уникальных пород с разными размерами, шерстью и характеристиками. Собаководы и общество влияют на это развитие. Некоторые породы сталкиваются с проблемами дыхания, заболеваниями глаз, зубов и кожи из-за уплощенной морды, а также требуют хирургического вмешательства при рождении. Если бы люди внезапно исчезли, для некоторых пород собак это могло означать вымирание, особенно для тех, которые сильно зависят от человека в плане еды и медицинского ухода. Животные столкнутся с проблемой поиска еды и жилья. Примерно 20% всех собак на планете и 20% собак, живущих с людьми, ощутят крайне серьезные проблемы.

Дикая природа может быть наиболее подходящим местом для неодомашненных собак. В будущем естественный отбор будет играть важную роль в выживании собак. Породы, которым не хватает основных качеств выживания, будут постепенно исчезать. Также изменятся черты характера собак и их размеры тела. В результате унификации признаков, на Земле останется несколько основных пород собак. Вновь созданные породы будут иметь средний размер тела, разные цвета шерсти, стоячие уши и хвост. Ученые отмечают, что дикие собаки будут развивать такое же социальное и пищевое поведение, как и нынешние дикие динго. Новые породы будут образовывать небольшие семейные стада и охотиться вместе.

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Понятно, что судьба огромного количества собак без присутствия в их жизни людей будет плачевна.