Американцы всерьез обсуждают возможность уничтожения 500 000 полосатых неясытей.

Ожидается, что на северо-западе США будет застрелено до полумиллиона сов, из них 20 000 – в следующем году. Об этом сообщила Служба охраны рыбы и дикой природы США. По их мнению, другого выхода нет.

реклама

Дело касается конкретного вида сов – полосатой неясыти, а акция, инициированная американскими натуралистами из штатов Орегон и Вашингтон на северо-западе США, направлена на спасение другого вида – пятнистой совы. Разница кажется небольшой – пятнистая неясыть и полосатая неясыть звучат почти одинаково. Однако это совершенно разные совы, одна из которых полностью подавила другую.

В районах северо-запада США обитает несколько местных видов коричневых сов. В Орегоне к ним относятся серая неясыть, типичная для тайги и лесов всего северного полушария, а также пятнистая неясыть и полосатая неясыть. Северная пятнистая неясыть становится все более редкой, то есть находящийся под угрозой исчезновения. Небольшие популяции остались в западной Канаде, США и Мексике.

пятнистая неясыть

Полосатая неясыть – это совсем другая история. Ареал этой птицы охватывает восточную часть Северной Америки и юг Канады. В течение многих лет она не мешала своим сородичам на западном побережье, но в последние годы эти совы стремительно расширяют свой ареал. Они захватили Британскую Колумбию, Орегон, штаты Вашингтон и Айдахо. Они уже есть в Монтане, Неваде и северной Калифорнии, а также в Альберте и на территории Юкон в Канаде.

Полосатая сова увеличивает ареал, ее численность в настоящее время оценивается более чем в 3 миллиона птиц, что делает ее одной из самых многочисленных сов в мире.

Это связано с тем, что эта сова имеет крайне низкие экологические и пищевые требования. Она ест все – охотится, как другие совы, на грызунов и мелких позвоночных, кроликов, но в принципе не отказывается ни от никакой добычи. Мы знаем, что она ловит змей, лягушек, насекомых, вылавливает раков и рыбу из воды, ест падаль, посещает мусорные баки. Она также охотится днем. У нее характерные полосы на перьях – отсюда и название.

По мнению орнитологов, конкуренция между этими двумя видами коричневых сов на западе Северной Америки неравная. У северной пятнистой совы нет шансов, как и у многих других редких сов. Популяция северной пятнистой совы на западе США сокращается резкими темпами – на 12% каждый год. Их нужно защищать.

Идея таких организаций, как Служба рыболовства и дикой природы США, весьма удивительна, поскольку эти организации поддерживают уничтожение полмиллиона этих птиц.

Следует отметить, что природоохранные организации США представили обширный план решения проблемы, и истребление сов — лишь один, наиболее радикальный пункт. Есть еще пять, включая отлов, охрану среды обитания и т. д.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

План будет публично обсуждаться в начале 2024 года. Как только он будет принят, начнется отстрел.