Китайская армия успешно испытала новое оружие, обладающее удивительными возможностями. Пекин обогнал США в разработке этой технологии. Китайцы планируют в ближайшие несколько лет оснастить все свои военно-морские эсминцы электромагнитными пушками.

Группа китайских военно-морских инженеров утверждает, что создана электромагнитную рельсовую пушку.

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Орудия будут превосходить по дальности действия обычные орудия ВМС США, при этом они смогут произвести сотни выстрелов.

США много лет работали над подобным оружием и испытывали его на наземных объектах. США отказались от этой программы, потому что США не смогли предотвратить слишком большой ущерб стволу пушки.

ВМС Китая сообщил о возможности вести с помощью Railgun непрерывную стрельбу. Оружие сохраняет замечательный уровень точности стрельбы при быстрой стрельбе. Снаряды вылетают из ствола со скоростью 2 км в секунду (5,8 Маха, что является гиперзвуковой скоростью и примерно в 2,5 раза превышает скорость обычных орудий ВМФ), а это означает, что можно поразить любую цель в радиусе 100-200 км.

Для сравнения, обычные артиллерийские снаряды обычно имеют дальность полета в десятки километров и начальную скорость около 805 метров в секунду. 15-дюймовая военно-морская пушка США имеет начальную скорость около 2640 футов в секунду и дальность действия 16 миль или 26 километров.





В одном из испытаний китайская рельсовая пушка доказала свою силу, выпустив 120 выстрелов – или близко к тому, что могут делать некоторые артиллерийские орудия, находящиеся на вооружении сегодня. Вся система Railgun осталась нетронутой.

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Китайские исследователи также хотят создать более крупные системы, подобные электромагнитным Railgun, для запуска более крупных ракет в космос. Они заменят первую ступень ракет и смогут увеличить долю полезной нагрузки. Обычно многоступенчатые химические ракеты получают в качестве полезной нагрузки лишь около 1-3% от общей массы ракеты.