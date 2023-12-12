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Снуп Догг получил выплату в размере менее 45 000 долларов после 1 миллиарда прослушиваний на Spotify
Узнайте почему Снуп Догг недоволен платформой Spotify и сколько он заработал, удалив свою музыку со стриминговых платформ.

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Снуп Догг рассказал, как он много заработал с помощью несменяемых токенов (NFT) после низкой выплаты, которую он получил от стриминга на Spotify.

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Во время интервью подкасту «Бизнес без названия» Снуп Догг рассказал о своих первоначальных сомнениях, когда узнал о мире NFT и увидел, что многие создатели извлекают выгоду из его сходства. Однако его сын Корделл Бродус помог изменить его образ мыслей, что оказалось полезным.

Как ранее упоминала AFROTECH, Snoop Dogg, ставший владельцем Death Row Records в феврале 2022 года, заработал $40 миллионов, удалив музыку лейбла со стриминговых платформ и сделав ее доступной только в метавселенной.

Владелец Death Row Records также объяснил, как он помогал артистам в пространстве NFT добиваться существенной прибыли, превосходя доходы от таких платформ, как Apple и Spotify, опираясь на свой собственный опыт работы с платформой. Он утверждал, что получил чек на сумму менее 45 000 долларов после того, как набрал миллиард просмотров на Spotify.

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«Позвольте мне рассказать вам, что сработало со мной, это было просто, это была прозрачность», – сказал Снуп Догг в подкасте. – «Это то, чего нет в музыкальной индустрии и киноиндустрии, так что это был способ показать прозрачность. Дайте мне песню… Я беру 60%, потому что выкладываю это для вас, вы получаете 40%. Может показаться, что это много, но вы только что заработали 100 000 долларов».

#nft #spotify #снуп догг
Источник: dailyrapfacts.com
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