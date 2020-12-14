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Данная карточка досталась мне в референсной версии в конце этого лета, когда майнинг ещё не стал таким актуальным снова, поэтому купить её удалось за 14 тысяч рублей на всем известном сайте объявлений. Вроде бы смешные деньги если посмотреть на нынешние цены, или вспомнить цены на новые Веги56 в магазинах, но психологически тяжело отдавать за видеокарту больше 15 тысяч рублей. Аналогичные варианты от NVidia в лице 1070/Ti или нерефы от AMD стоили уже заметно дороже в нашем захолустье, да и мне давно хотелось пощупать этот некогда позиционировавшийся предтоповым продукт от красной компании, особенно привлекала идея о размещении памяти на одной подложке с GPU, что исключало возможные проблемы с текущими термопрокладками при эксплуатации, ну и куда же без рассказов о раскрывающемся “потанцевале”, в том числе статьи на эту тему на данном сайте про установку на референсы радиаторов по типу Морфеуса и о водоблоках полного покрытия на Вегах, и рассказы из интернета о “не такой уж шумной” турбине, которую “в простое не слышно вообще”.

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Из-за того что видеокарта была довольно увесистая, при стандартном расположении в слоте материнской платы она провисала, и сам корпус не очень ровный, поэтому она располагалась вот так с помощью райзера, воздуха хватало, проверял в сравнении со стандартным расположением карты, и большую часть времени карта провела в обычном расположении реклама





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Морфеус на всем известном сайте объявлений найти на удалось, да и сама по себе перспектива ставить тяжеленный радиатор и потом нарезать и клеить радиаторы помельче на VRM не очень радовала. Водоблоки полного покрытия оказались неожиданно дорогими, 5-6 тысяч рублей, отдавать треть от цены карты за неуниверсальный водоблок который подходит только для одной единственной быстро устаревающей модели видеокарт тоже оказалась так себе идея, а ведь ещё надо посчитать стоимость создания полноценного контура кастомной СЖО, за эти деньги можно было просто купить модель от NVidia побыстрее и не париться.

Был ещё вариант поставить универсальный водоблок EK Supremacy, но судя по одной из здешних статей, он немного не влезал и нужно было что-то придумывать с креплениями, но опять же для него надо было бы собирать полноценный контур, не говоря уже о поиске и покупке этого водоблока.

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В общем, на установку водянки было решено временно забить, и пока пользоваться картой в обычном режиме. Надо сказать что до этого опыт использования видеокарт с турбинами у меня ограничивался только лишь рефом легендарной NVidia 8800GTS, это было достаточно давно (нет, не во времена её выхода, а много позже), но об этом уже успел подзабыть.

Конечно же Вега оказалась намного шумнее, а нагрев превышал все разумные пределы. До неё у меня была RX 480 8 Гб от Asus, Strix версия, очень холодная и тихая, редко греющаяся выше 60 градусов, поэтому контраст был очень заметен. Единственное что объединяло Вегу и 8800G, это противный шелест турбины на минимальных оборотах, хорошо заметный в простое. Особенно хорошо шелест турбины был заметен по той причине что только видеокарта была единственным источником шума, а жесткий диск сам отключался при отсутствии активности. БП - бесшумный до 300 Вт, вертушку на процессорной башне при 500 оборотах не слышно, а снятая боковая стенка делает ненужными корпусные вентиляторы.

Из-за этого шума у меня возникли подозрения что видеокарта всё таки могла использоваться в майнинге, не смотря на уверения продавца о том что он "только играл", и соответственно слышимый шум в простое связан с износом турбины. А может быть они сами по себе все турбины так шумят, не знаю, никогда не было новой турбины чтобы сравнить.

Сразу после покупки температуры показались высоковатыми, разница между GPU Temperature и HotSpot доходила до 15 градусов при температуре GPU быстро уходящей выше 80 градусов Цельсия. К сожалению скриншотов не было сделано, а по уверению предыдущего владельца термопаста использовалась очень крутая и дорогая, и была заменена совсем недавно.

В попытке выяснить в чем же дело, карточка была разобрана, и в первую очередь меня удивил небольшой размер радиатора с испарительной камерой.









Мне кажется, или испарительная камера начала вздуваться?













Периодически читая обзоры старых амдшных карт, заметно что в старых моделях бывали подобные радиаторы и большего размера. Учитывая габариты карты, и то самое инновационное отсутствие чипов памяти на текстолите, инженеры AMD вполне могли бы поставить туда радиатор поприличнее, сдвинуть турбину вправо, что наверняка бы повлияло на температурно-шумовые показатели в лучшую сторону. Вот например как на вышедшей недавно 2-ух слотовой турбированной версии 3090. Ещё и сам радиатор полностью медный.



При осмотре кристалла GPU оказалось что термопасты на нём практически нет во многих местах, зато есть по бокам чипа, выдавленной основанием радиатора. Учитывая цену термопасты и её тепловые характеристики, и совсем небольшой срок с момента предыдущей замены, решил размазать выдавленные по краям остатки по всему чипу, и это, как ни странно, получилось.

В итоге температуры оказались примерно на таком уровне, к сожалению других и более подробных скриншотов не осталось, но стало точно лучше, чем было до этого. HotSpot на 10-15 градусов выше.









Стоковые настройки Адреналина, 48% оборотов турбины



Но всё же устойчиво растущие температуры выше 70 градусов после 10 минут в играх совсем не радовали, как и бешеный шум турбины. Конечно для версии с турбиной это наверное нормально, но я уже писал что не привык к ним. Возможно про шум можно было бы забыть, если бы я использовал наушники, но у меня их нет, да и вообще их не люблю, как ни крути, а неудобно когда что-то давит на уши или прямо в уши, и считаю что звук должен идти из колонок, а использование наушников оправдано только в случае если по каким-то причинам нельзя включить колонки.

Начало замены стандартной СО на водянку было положено около месяца назад, когда при прохождении “Метро: Исход” шум стал настолько мешать, что приходилось ограничивать поверлимит, что разумеется снижало FPS и весьма значительно. Для начала решил поменять термопасту на MX-4, но как ни странно, в результате температуры наоборот выросли, даже в режиме андервольтинга, HotSpot начал стремиться к 100 градусам, а шум стал совершенно нестерпимым, ну а о небольшом разгоне пришлось совсем забыть. После нескольких попыток перемазывания пасты не увенчавшихся успехом, оставался только один единственный выход. Выкинуть эту адскую дьявольскую печку и пойти купить божественную энергоэффективную Nvidia.

Возможно дело тут ещё было в деформации штатного радиатора, с чем столкнулись некоторые владельцы. Однако заметных деформаций я не обнаружил, может быть те, кто столкнулись с такой проблемой увидят это на фотографиях радиатора, но я ничего такого не заметил.

Мне повезло что у меня уже имелась в наличии водянка для CPU Corsair H110 с относительно здоровенным 280 мм алюминиевым радиатором.









Именно её было решено поставить на Вегу, т.к. покупка водоблока полного покрытия оказалась нецелесообразной. Оставалось решить вопрос с креплениями, стандартные крепления для Intel и AMD не подходили. И почему на видеокартах не делают совместимые крепления?

Можно предположить что водянка многое повидала ещё до меня, я даже заклеивал дыру в канале радиатора эпоксидкой и заплатка даже держит до сих пор, потом менял хладагент на дистиллированную воду. Возможно зря, но его тогда нужно было на что-то менять, так как помпа уже шумела из-за недостатка испарившейся/вытекшей жижы, а при её осмотре после разборки СЖО состояние жижи было мягко говоря так себе: осадок, хлопья, неприятный запах.

Эта водянка раньше использовалась по прямому назначению и охлаждала процессор i7 3930K (сначала Xeon E5-1650, затем v2) в разгоне на брендовой материнской плате, (затем только с одной вертушкой от Noctua её с головой хватало для нескольких мобильных мутантов i7 на 1150 сокете, пока окончательно не переехал на Xeon E3-1285L V4 на микроархитектуре Broadwell, аналог i7 5775C) но после очередной замены водички и попытки очистить микроканалы водоблока, окончившейся сорванными шлицами винтов (никогда не пытайтесь делать подобные процедуры не самой подходящей отверткой), начала шуметь помпа и появился звук журчащей воды, что было довольно таки раздражающим при полной тишине, особенно ночью при работе в браузере, особенно на фоне того когда все остальные компоненты бесшумные.

Но было очевидно, что небольшое журчание это совершенная мелочь, по сравнению с адским пылесосоподобным шумом турбины и сильным нагревом карты, увеличивающим вероятность отвала, учитывая не самую высокую температуру в комнате, которая обычно держится на уровне 20 градусов, и до которой опускается температура видеокарты при выключении компа. Да и водянка уже валялась готовая без дела, после того как я заменил её на обычный башенный кулер, который по хорошей цене в виде одной из самых новых моделей продавали на всем известном сайте.

Водянке, чтобы избавиться от посторонних шумов, дал последний шанс, ещё раз перезаправил, чтобы максимально её заполнить, потратил на это кучу времени наклоняя радиатор во все стороны и доливая последние капли, собрал, и оставил крутиться помпу на максимальных оборотах в течение нескольких часов, что к счастью помогло почти полностью избавиться от шума журчащей водички. И почему не догадался сделать это раньше?





Разобрав карту, примерил водоблок, он немного не влезал в квадратное окно в усилительной металлической пластине, которая дополнительно служит радиатором VRM и также направляет воздушный поток от турбины в радиатор.

Можно было бы поставить водоблок на голую карту без этой усилительной пластины, и я видел как многие так делали, но тогда пришлось бы что-то придумывать с охлаждением VRM, а мне хотелось оставить его штатным, раз оно уже есть, и не заморачиваться нарезанием и наклеиванием мелких радиаторов.

Пришлось варварски спиливать напильником лишний металл, используя примерный бумажный шаблон.

Вот что получилось













На фото первый вариант крепления который предполагал минимальное вмешательство напильником, но от него пришлось отказаться, не хватило высоты болтов M3, и вот эта вся очень неудачная система с хомутами, которая не сработала так, как планировал. Крепление должно было быть жестким и монолитным.

Окончательный вариант. Не смотря на 4 просверленные дырки в креплении, оно сохранило универсальность, и при желании водянку всегда можно будет снова использовать для охлаждения процессора.





Крепление водоблока с обратной стороны обеспечил очень удачно там расположенный бэкплейт. Колхозно, но главное держится. Без пружин конечно не так удобно, но можно будет потом поискать подходящие пружины где-нибудь.

Ещё было бы здорово подложить под бэкплейт термопрокладки с обратной стороны VRM, чтобы они отдавали тепло на бэкплейт, но их у меня не было. Тогда можно было бы просто положить сверху парочку лишних валяющихся без дела старых радиаторов, что дополнительно помогло бы отвести лишнее тепло с бэкплейта.

Турбину сначала хотел оставить на месте, в качестве естественного охлаждения VRM, но её шум-шелест в простое и так был слышен, а после попытки смазать почему то стал ещё хуже. Поэтому в конечном итоге пришлось её полностью снять и поставить снизу на обдув удачно валявшуюся на антресолях 120-ку. Надеюсь со временем при апгрейде на более современную материнку удастся настроить включение только под нагрузкой.

После тестовых запусков с водоблоком, температуры оказывались неожиданно высокими, а значительная разница с GPU HotSpot доходившая до 20 градусов и выше, и сам HotSpot мгновенно переваливающий за 100 градусов вообще сильно удивили.

Оказалось дело было в том, что поверхность водоблока была очень далека от идеальной. Кстати об этом же здесь на сайте писал автор восстановивший точно такую же водянку.

По отражению света видно насколько поверхность водоблока неровная

Пришлось опять разбирать водоблок и полировать его на стекле.

Получилось как то так:





Можно даже разглядеть напечатанное в газете фото президента одной небольшой страны

При проведении работ на кухне ни один овощ не пострадал

В общем, после нескольких часов возни с наждачкой, предполагаю что удалось несколько выровнять основание водоблока и отполировать его почти до зеркального блеска.

После этой процедуры температуры наконец то перестали подниматься выше 50 градусов, а GPU Hot Spot стал держаться около отметки 60 градусов под нагрузкой при стандартных настройках Адреналина.





Первоначально возникла проблема с размещением видеокарты и радиатора, который в случае установки в штатном месте в корпусе не давал поставить видеокарту в слот из-за нехватки длины шлангов, т.к. их длина рассчитывалась с учетом установки водоблока только на центральный процессор.

Ситуацию спас PCIE-райзер

Но всё таки удалось установить видеокарту напрямую в основной PCI-E слот, повернув водоблок, а вот радиатор пришлось немного сдвинуть с его посадочного места, и пара винтов в нем так и остались незакрученными.

Шприцу на 20 мл, с помощью которого заправлялась СЖО, нашлось применение в качестве подпорки для карточки

В идеале ещё надо было бы найти переходник от разъема турбины для подключения вентиляторов водянки или помпы, но всё равно в играх идёт нагрузка на процессор, поэтому ограничился их подключением к разъемам материнской платы, обороты которых завязаны на температуру CPU. Жаль в биосе с этой материнкой от MSI нельзя выставлять обороты в 0, как это можно было делать на предыдущей материнке от ASrock.

На нынешней MSI H97 Gaming 3 доступный минимум оборотов начинается с 50%. Я бы и дальше пользовался материнкой от ASro, но основной PCI-E слот после неудачных экспериментов с китайскими мутантами стал показывать в GPU-Z только 8 линий (проверял с взятой у друга 1660 - всё равно было 8 линий), что конечно не критично, но всё же неприятно. Однако и с “новой” материнкой опять со временем вылезли всё те же 8 линий, наверное проблема всё таки где-то на уровне самой видеокарты, но и этой пропускной способности и так хватает с головой.

Оказалось то что под высокой нагрузкой когда потребление выше 200 Вт, радиатор водянки довольно сильно прогревался, практически до невозможности удержать палец. Но при этом существует Вега 64 LC c заводской СЖО с односекционным 120мм радиатором с TDP выше 300 Вт. Да, понятно что туда шли самые удачные кристаллы, наверное у них более высокие обороты помпы и вентилятора, но всё же не очень понятно как небольшой 120 мм радиатор с ними справляется.

Я читал как многие под водой покоряли частоты выше 1600 Мгц прошивая биосы от 64 LC, с TDP при этом легко улетающим за 300 Вт, но даже с биосом от 64ой Веги и максимальным пауэрлимитом и на любых вольтажах, выше 1650 МГц стабильно выпадали черные экраны, а память не смотря на то что она от Samsung, дальше 950 МГц не поехала, так что пытаться выжать все соки из карточки не стал, смысла в этом никакого, а риск сжечь какой-нибудь мелкий элемент, если не сам чип, значительно увеличивается. В первую очередь водянка устанавливалась для снижения уровня шума, и к тому же это не фуллкавер, в котором VRM охлаждается намного лучше.

Поэтому для начала начнем с примерно того же самого места в Ведьмаке и стандартных настроек в Адреналине

Как видно разница в целых 30 градусов, при примерно тех же показателях частот и энергопотреблении.

А теперь закроем этот всем надоевший Ведьмак и включим что-нибудь поинтереснее и посовременней, с DirectX12, и сразу включим максимальный разгон.

Horizon Zero Dawn, 2к разрешение, наивысшее качество





78 градусов HotSpot, неужели водоблок все ещё кривой или термопаста оставляет желать лучшего?





Что же, оказывается вполне можно поиграть в 2к и на ультрах с Вегой 56, но будет горячевато

А теперь попробуем настроить андервольтинг, и небольшой андерклокинг заодно. Целевая частота в P-state7 1500 МГц, вольтаж 900Мв. Кстати странно что по показателям GPUZ вольтаж под нагрузкой меньше 0.925 Мв не опускается, хотя выставлено 900 Мв.

Разница в FPS всего 7 кадров, и почти 90 Вт в энергопотреблении!

58 градусов по HotSpot, это уже вполне ничего





Картинка в 2к конечно отличная и радует глаз на 2к мониторе, но попробуем выставить народное разрешение FHD.

56 градусов HotSpot

Больше 60 кадров в FHD на ультра настройках и невысоком энергопотреблении





Результаты встроенного бенчмарка с андервольтингом, и в максимальном разгоне. И в разрешении 2к в максимальном разгоне заодно.









Таких результатов удалось добиться в популярном бенчмарке Superposition в максимальном разгоне.









Попробуем теперь посчитать реальное энергопотребление карты. Как видно из показателей мониторинга, в максимальном разгоне из максимального энергопотребления по 12 В линии 348 Вт вычтем 234 Вт потребление GPU и 26 Вт потребление CPU, получим 88 Вт. Минус ещё примерно 20-30 Вт потребления вертушек, помпы, материнской платы. Получаем потребление всей карты 68 Вт+237 Вт = около 305 Вт.

Разгон С андервольтом из 252 Вт вычитаем 157 Вт и 26 Вт, получаем 69 Вт. Аналогично вычитаем потребление вертушек, помпы, материнской платы в условные 20-30 Вт и получаем около 49Вт. Таким образом потребление всей карты 49 Вт+157 Вт = около 206 Вт. Очень близко к паспортному TDP 210 Вт. Но учитывая что это бенчмарк который особенно сильно нагружает видеокарту, как мы видели выше, в играх реальное потребление GPU в режиме андервольтинга ниже, и держится около 130 Вт, тогда потребление всей карты получаем около 180 Вт. UV



Как видно, разгон не так уж сильно поднимает средний ФПС, а вот энергопотребление и нагрев повышаются значительно. На целых 80 - 100 Вт, и это только потребление чипа, а ведь ещё остаётся VRM и всё остальное, который по замерам с помощью Corsair Link и HWmonitor потребляет дополнительно 50-70 Вт, в итоге полное энергопотребление максимально разогнанной видеокарты может составить до 300 Вт. С андервольтингом ситуация становится значительно лучше, 120-130 Вт потребляет сам чип и 50-60 Вт остальная карта, итого 170-180 Вт, вместо паспортного TDP 210 Вт, что не такой уж плохой результат по сравнению с конкурентами.

В целом, с использованием данной водянки от Corsair получилась вполне себе тихая и холодная карта, доволен получившимся результатом, и менять её пока не на что, конкурентов за вменяемые деньги пока не видно.