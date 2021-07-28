Да, Apple была и остается производителем довольно дорогих устройств, которые часто удивляют своей немалой стоимостью. И именно это стоит за большинством претензий всех ненавистников и скептиков, которые считают, что устройства этого бренда — не более чем понт. Кроме того, год от года устройства бренда ничуть не дешевеют. Например, стандартный iPhone 7 в 2016 году стоил 650 долларов. А современный флагман в стандартной версии, iPhone 12, стоит чуть больше 1000 долларов. Но все стоит ровно столько, сколько люди готовы за это заплатить.

Кроме того, у Apple нет и никогда не было бюджетного сегмента. Она использует компоненты самого высокого уровня, а также материалы премиум-класса в своих корпусах. И устройства изначально производятся с запасом на долгие годы вперед. И примерно та же самая ситуация с остальными устройствами . Кроме того, в стоимость устройства входит фирменная плата. Это действительно знак качества и гарантия долговечной службы и надлежащего обслуживания. А за качество нужно платить.

Почему девайсы Apple долго не теряют актуальности?

Одним из главных преимуществ устройств марки Apple является их длительная программная поддержка. Она включает в себя пять лет обновлений системы безопасности и операционной системы iOS, что позволяет даже старым устройствам идти в ногу со временем в плане функциональности. Особенно если учесть, что все версии ОС выходят полностью адаптированными под конкретные устройства.

реклама

Именно поэтому, несмотря на появление все новых и новых поколений смартфонов от Apple, смартфоны iPhone 7 до сих пор не утратили своей актуальности и популярности среди пользователей. А после относительно недавних обновлений iOS, доступных для устройства, которые устранили программное ограничение производительности "устаревших" смартфонов, даже эта модель раскрылась в лучшем свете.

Более того, устройства этой серии в целом оказались популярными и на удивление производительными долгожителями. Кроме того, на эту линейку можно установить iOS 15, а железо линейки iPhone 7, особенно старших моделей Plus, по-прежнему хорошо работает в приложениях и играх.

Какие iPhone продаются в 2021 году?

Сегодня одновременно доступно больше моделей iPhone, чем когда-либо прежде. Более того, все они продаются по разным ценам и имеют разную функциональность, а значит, каждый сможет найти себе смартфон от Apple. При этом. помимо основной флагманской линейки устройств iPhone 12, компания официально продает 11-е поколение, XS, XS Max и SE 2020.

Почему iPhone продаются без блока питания?

Вместе с выпуском новой линейки флагманов компания Apple решила прекратить комплектовать свои смартфоны блоками питания и наушниками. С тех пор в комплекте присутствует только кабель Lightning, так как "у всех есть зарядные устройства для iPhone".

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

С одной стороны, это забота об окружающей среде, как утверждает Тим Кук — чем меньше коробка, тем больше их входит в одну партию и тем меньше поставок нужно сделать для пополнения ассортимента фирменных магазинов и реселлеров. И это, в целом, имеет смысл.

Но с точки зрения пользователя, ужасно неудобно, когда в комплекте с устройством нет ничего, что могло бы его подзарядить. Поэтому приходится покупать зарядное устройство, проводное или беспроводное, чтобы пользоваться устройством, которое вы купили за большие деньги. В этом случае новые пользователи iPhone будут как минимум удивлены, обнаружив, что смартфон просто нечем зарядить.

Можно ли бесплатно качать музыку на iPhone?

Несмотря на распространенное мнение, загрузить музыку на устройство iOS можно в обход iTunes, то есть бесплатно, хотя это и требует некоторых усилий. К сожалению, напрямую это сделать нельзя из-за ограничений закрытой системы, но можно установить специализированные приложения.

Таких программ довольно много, и самой популярной является "музыкальная социальная сеть" SoundCloud, куда треки загружают сами пользователи. Это позволяет обходить закон об авторском праве и загружать композиции напрямую. Отдельно стоит отметить, что вы можете создавать собственные плейлисты с хэштегами и находить подходящие вам треки без особых проблем.

реклама

Также довольно популярным является приложение Zvooq, которое работает аналогичным образом. По сути, это онлайн-плеер, с которого можно скачивать музыку напрямую, нажав на иконку возле любого трека. Дополнительной особенностью этого приложения является синхронизация с Shazam, благодаря которой можно распознавать песни и включать их в плейлист.