На рассмотрение вынесен соответствующий законопроект.

Европейские чиновники устали ждать, когда производители телефонов, планшетов, наушников и других устройств придут к консенсусу по поводу единого зарядного устройства, и решили разобраться с этой проблемой на законодательном уровне. Еврокомиссия вынесла на обсуждение законопроект, который обяжет производителей мобильных устройств сделать разъем USB Type-C общим стандартом. Также Еврокомиссия хочет, чтобы компании стандартизировали систему быстрой зарядки и не занижали ее скорость, а пользователи получали расширенную информацию об аккумуляторе устройства.

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В случае принятия законопроекта от своего фирменного разъема Lightning, судя по всему, придется отказаться Apple, которая настаивает, что инициативы Еврокомиссии сказываются на технологическом прогрессе и раздражают пользователей. Еврокомиссия, наоборот, считает, что переход на стандарт USB Type-C удобен для конечного потребителя, а также очень важен для экологии планеты. Евросоюз пытается стандартизировать тип зарядного устройства в Европе уже больше 10 лет, и сейчас для этого предприняты самые решительные действия.