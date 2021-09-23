Funcom выкупила права на «Конана» и «Соломона Кейна»
Норвежская студия-разработчик видеоигр Funcom объявила о покупке Cabinet Group, в собственности которой был целый ряд известных IP — например она владела правами на творчество Роберта Говарда («Конан-варвар», «Соломон Кейн», «Кулл»). Теперь ими будет распоряжаться Funcom. Норвежцы уже инициировали создание совершенно новой студии — Heroic Signatures. Она займется активным развитием франшиз которые перешли во владение Funcom. Притом развивать их планируют в самых разных форматах — от кино до телевидения, комиксов и видеоигр.
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Например, уже точно известно, что Heroic Signatures занимается неким игровым проектом, который объединит персонажей из книг Говарда в рамках одной вселенной. Подробности пока не сообщаются. Глава Funcom лишь туманно намекнул, что нечто похожее на то, что они запланировали, было при коллаборации «Мстителей» и Fortnite.
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