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Норвежская студия-разработчик видеоигр Funcom объявила о покупке Cabinet Group, в собственности которой был целый ряд известных IP — например она владела правами на творчество Роберта Говарда («Конан-варвар», «Соломон Кейн», «Кулл»). Теперь ими будет распоряжаться Funcom. Норвежцы уже инициировали создание совершенно новой студии — Heroic Signatures. Она займется активным развитием франшиз которые перешли во владение Funcom. Притом развивать их планируют в самых разных форматах — от кино до телевидения, комиксов и видеоигр.

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Например, уже точно известно, что Heroic Signatures занимается неким игровым проектом, который объединит персонажей из книг Говарда в рамках одной вселенной. Подробности пока не сообщаются. Глава Funcom лишь туманно намекнул, что нечто похожее на то, что они запланировали, было при коллаборации «Мстителей» и Fortnite.

Funcom основали в 1993 году. С тех пор компания выпустила такие известные MMO, как Age of Conan: Hyborian Adventures и Anarchy Online. Также студия известна по серии квестов The Longest Journey. Сейчас команда развивает проект Conan Exile. У Funcom есть филиалы в США, Китае, Канаде.