Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Фэнтезийная RPG Avowed от Obsidian не будет конкурировать с The Elder Scrolls 6

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер уверен, что проекты занимают разные ниши.
[ ] для раздела Блоги
2
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Многих геймеров интересует вопрос, не станет ли фэнтезийная RPG Avowed от калифорнийской Obsidian Entertainment конкурировать с другой эпической фэнтезийной ролевой игрой, которую тоже издает Microsoft и которая тоже, скорее всего, выйдет эксклюзивно на PC и Xbox One X/S. С The Elder Scrolls 6, конечно же. 

реклама

Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения Microsoft, в интервью IGN отметил, что между Avowed и The Elder Scrolls 6 будут очевидные отличия. Ему нравится задумка команды Фергюса Уркхарта и он не хочет сравнивать Avowed с другими проектами. 

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

«Я считаю, что Avowed получится фантастической. И я хочу дать Obsidian время и ресурсы для создания самой удивительной игры из всех, что они когда-либо разрабатывали».

Avowed представили летом 2020 года посредством короткого кинематографического тизера. Известно, что события игры развернутся во вселенной Pillars of Eternity. Над RPG уже несколько лет работает основная часть сотрудников Obsidian, релиз же предположительно стоит ожидать в конце 2022-го или в 2023 году. По слухам, размер мира Avowed превзойдет Skyrim, а геймплей предложит глубокую механику боя и продвинутую систему магии, которая будет влиять на игровое окружение. Также инсайдеры сообщают, что важной механикой будет взаимодействие игрока с неигровыми персонажами — якобы социальная система напомнит Fable. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

avowed
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
1
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
1
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
26
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
32
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
33
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
67
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
6

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 32
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 67
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 32
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты с блокировкой от майнеров дешевеют в РФ – цена GeForce 3070 Ti уже ниже GeForce 3060 Ti
25
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
38
Xiaomi Redmi Note 10 Pro упал в цене – мощный чип, AMOLED 120 Гц и 108-Мп камера со скидкой 4000р.
1
Разработчики Metro: Exodus готовят новую игру
11
Видеокарты для майнеров дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 со скидкой до 130 000 рублей
12
Хешрейт сети Ethereum начинает стабилизироваться после стремительного падения
14
Сеть Эфириума за месяц потеряла 875 000 видеокарт GeForce RTX 3090 из-за отключения китайских ферм
31
Перекупщики на Авито массово снижают цены на видеокарты после майнинга и новые GeForce 3070/3080 Ti
49
Биткоин электростанция на севере Нью-Йорка превратила близлежащее озеро в горячую ванну
47
Dogecoin ждёт резкое падение, обесценивание и уход с рынка криптовалют – эксперты РБК
8
Аналитики верят в способность NVIDIA избежать второго криптопохмелья
57
Microsoft описала процесс обновления на Windows 11 и совместимость приложений
9
Марка Bugatti официально перешла под контроль хорватского разработчика электромобилей Rimac
4
21 смартфон Xiaomi завершит жизненный цикл и не получит Android 12 в 2021-2022 годах
5
Видеокарты GeForce RTX 30 SUPER могут появиться в начале следующего года
15
На Ozon появилась партия поддельных GeForce GTX 1050 Ti – как избежать покупки фальсификата
21
Оптимальная конфигурация компьютера для майнинга Chia Coin – три подборки для быстрого старта
20
Windows 10 21H2 принесет поддержку файлов OpenXPS
3
Windows 7 начала отвоевывать позиции у Windows 10 в статистике Steam
8
В Windows 11 Microsoft решит одну из раздражающих проблем с обновлениями Windows
15

Популярные статьи

Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа
138
5 причин, по которым пользователям Windows 10 можно не опасаться массового перехода на Windows 11
18
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
26
Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя
33
Проверяем анизотропную фильтрацию в играх
20
Обзор и тест USB 3.0 контроллера Kebidumei на 4 порта из Китая за ~10$
20
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
1
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
1

Сейчас обсуждают

daimos
19:57
Смеешься что ли, они и 40 не стоят. Безумцы их покупают
Видеокарты GeForce RTX 30 продолжают падать в цене – GeForce RTX 3060 доступны со скидкой 27%
nikolai3anv
19:57
Да фигня вопрос! -простите а как вы объясните откуда эти деньги у вас взялись? - да в 2010 от нефиг делать купил на 100 баксов . По приколу . А счаз вот! Взлетела!
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
Earanak
19:56
Отлично
GeForce RTX 4090 может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм техпроцесс и 66 TFLOPS
nikolai3anv
19:54
Может оказаться.. а может и нет
GeForce RTX 4090 может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм техпроцесс и 66 TFLOPS
str0gg
19:53
Без Азимова нищитова
Не читерить, не грубить и играть на победу: Valve обнародовала правила честной игры в CS:GO
DarkShaman
19:51
Месяц майнинга на 3090 принесет около 0.1 ETH, которые можно обменять на чиа и не выкидывать 180тр в помойку.
Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа
Rozovyi Gus
19:50
Намечается урезание комиссий в сети эфира, что очень плохо играет на руку майнерам
Сеть Эфириума за месяц потеряла 875 000 видеокарт GeForce RTX 3090 из-за отключения китайских ферм
IO_OI
19:48
А может и не оказаться.
GeForce RTX 4090 может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм техпроцесс и 66 TFLOPS
DarkShaman
19:48
Именно бежать и покупать на авито ты предлагаешь уже 2й раз. Ко-ко-ко! Цена падает. Ко-ко-ко! На авито большие "скидки". Еще один зелот, тьфу.
Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя
IO_OI
19:47
Да уж.
Фэнтезийная RPG Avowed от Obsidian не будет конкурировать с The Elder Scrolls 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем