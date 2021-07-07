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Многих геймеров интересует вопрос, не станет ли фэнтезийная RPG Avowed от калифорнийской Obsidian Entertainment конкурировать с другой эпической фэнтезийной ролевой игрой, которую тоже издает Microsoft и которая тоже, скорее всего, выйдет эксклюзивно на PC и Xbox One X/S. С The Elder Scrolls 6, конечно же.

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Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения Microsoft, в интервью IGN отметил, что между Avowed и The Elder Scrolls 6 будут очевидные отличия. Ему нравится задумка команды Фергюса Уркхарта и он не хочет сравнивать Avowed с другими проектами.

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Avowed представили летом 2020 года посредством короткого кинематографического тизера. Известно, что события игры развернутся во вселенной Pillars of Eternity. Над RPG уже несколько лет работает основная часть сотрудников Obsidian, релиз же предположительно стоит ожидать в конце 2022-го или в 2023 году. По слухам, размер мира Avowed превзойдет Skyrim, а геймплей предложит глубокую механику боя и продвинутую систему магии, которая будет влиять на игровое окружение. Также инсайдеры сообщают, что важной механикой будет взаимодействие игрока с неигровыми персонажами — якобы социальная система напомнит Fable.