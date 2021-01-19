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В 2020 году стало известно, что Microsoft купила ZeniMax Media, материнскую компанию издательства Bethesda Softworks. Как это скажется на будущих играх Bethesda, пока неясно. Фанаты отчаянно надеются, что покупка ускорит их разработку и приблизит релиз хоть немного. Впрочем, игровой видео-блогер и инсайдер Тайлер МакВикер так не считает.

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МакВикер специализируется на новостях о таких компаниях, как Valve, Bethesda и Nintendo, и по его мнению до выхода новых игр Bethesda Game Studios остается еще много времени. Ближайшим релизом студии будет космическая RPG Starfield, которая, считает МакВикер, выйдет через 1-2 года. После нее Bethesda сконцентрирует все силы на The Elder Scrolls 6. Эта RPG выйдет в 2026 или в 2027 году. Это вполне вероятно. Не так давно Тодд Говард намекнул, что пока у его команды для TES 6 даже нет необходимых технологий.



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Интересно, что МакВикер уверен, что однажды выпустят и Fallout: New Vegas 2 — случится это во второй половине десятилетия. Что касается Fallout 5, то ее стоит ждать в отдаленной перспективе — не раньше 2030 года. Важно подчеркнуть, что это лишь откровенные домыслы. Правда, они могут совпасть реальностью. За прошедшее десятилетие основная команда Bethesda Game Studios сделала всего 2 игры — The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4. Если в следующее десятилетие сделает три, будет уже хорошо.