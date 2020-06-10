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Команда SpaceX Starlink призналась, что в космос были отправлены более 30 тысяч компьютеров на OC Linux

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Главная штаб-квартира SpaceX располагается в США, в штате Калифорния, а почти вся команда Starlink находится в офисах штата Вашингтон. Но такое отдаление от главной штаб-квартиры компании не мешает им разрабатывать на столько революционный проект.

Люди, которые работают в SpaceX и отвечают за Starlink (сеть интернета, которая работает посредством спутников на орбите), рассказали о нескольких фактах, относящихся к их проекту. Прямо сейчас на орбите нашей Земли располагается 480 спутников, которые обеспечивают бесперебойную работу "космического интернета". В совокупности они производят каждый день 5 Тбайт телеметрии, а обновления внутреннего софта и ПО получают еженедельно.

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В июне 2020 года выяснилось, что управление в ракетах SpaceX осуществляется благодаря сенсорным экранам, вся функциональность которых построена на ОС Linux. Эта же ОС используется и для спутников Starlink.

Matt Monson отвечает за заработку ПО спутников Starlink и по его словам — каждый раз, когда запускаются на орбиту около 60 спутников для спутникового интернета, с ними же оправляют 4000 компьютеров на ОС Linux. Прямо сейчас на орбите располагаются около 30 000 ПК на Linux и более 6000 микроконтроллеров, которые отвечают за бесперебойное функционирование спутниковой сети Starlink.

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Эти и другие факты о компании Starlink были написаны командой этой компании на сайте Reddit. Заинтересованные люди на Reddit задали им немногим больше чем 7000 вопросов, но команда Starlink смогла дать ответ лишь на немногие из них.

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