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Уже много где писали о том, что скоро грядут процессорные новинки от AMD для настольных ПК, которые относятся к Ryzen 3000 Matisse Refresh. В частности это будут: Ryzen 9 3900XT (вместо 3900X), Ryzen 7 3800XT (вместо 3800X), и последний — Ryzen 5 3600XT (вместо 3600X).

И в данный момент, во всемирной паутине нашлось новое подтверждение данному факту. Ryzen 7 3800XT поучаствовал в тесте Ashes of the Singularity. Данный процессор имеет "на борту" 8 ядер в 16 потоков. Одной из комплектующий во время теста так же была NVIDIA GeForce RTX 20880 и ОЗУ 32 гигабайта. Касаемо остальных комплектующих системы — информация отсутствует.

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В результате теста в Full HD, оказалось, что в данной сборке среднестатистический FPS находится в рамках 113 поинтов. Максимум данное значение доходило до 135,9 FPS, а минимум был — 95,5 FPS. Но, к сожалению, не указана тактовая частота процессора, из-за этого затруднительно судить, насколько данные результаты лучше или хуже, чем аналогичные у других комплектующих.

Судя по всему, чипы с приставкой XT будут располагать повышенной частотой, примерно на 200-300 МГц выше, чем уже существующие процессоры. К слову, работать данные процессоры будут с платами типа Х570 и В550.

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