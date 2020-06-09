Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тест нового процессора от AMD — Ryzen 7 3800XT протестирован в Ashes of the Singularity

для раздела Блоги
+
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Уже много где писали о том, что скоро грядут процессорные новинки от AMD для настольных ПК, которые относятся к Ryzen 3000 Matisse Refresh. В частности это будут: Ryzen 9 3900XT (вместо 3900X), Ryzen 7 3800XT (вместо 3800X), и последний — Ryzen 5 3600XT (вместо 3600X).

И в данный момент, во всемирной паутине нашлось новое подтверждение данному факту. Ryzen 7 3800XT поучаствовал в тесте Ashes of the Singularity. Данный процессор имеет "на борту" 8 ядер в 16 потоков. Одной из комплектующий во время теста так же была NVIDIA GeForce RTX 20880 и ОЗУ 32 гигабайта. Касаемо остальных комплектующих системы — информация отсутствует.

реклама

В результате теста в Full HD, оказалось, что в данной сборке среднестатистический FPS находится в рамках 113 поинтов. Максимум данное значение доходило до 135,9 FPS, а минимум был — 95,5 FPS. Но, к сожалению, не указана тактовая частота процессора, из-за этого затруднительно судить, насколько данные результаты лучше или хуже, чем аналогичные у других комплектующих.

Судя по всему, чипы с приставкой XT будут располагать повышенной частотой, примерно на 200-300 МГц выше, чем уже существующие процессоры. К слову, работать данные процессоры будут с платами типа Х570 и В550.

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd тест ryzen бенчмарк ryzen 7 3800xt
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
98
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
28
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
33
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
177
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
15
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
60
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
26
Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
38
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
29

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 366
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 177
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
3 июня 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 11
23
Европейский магазин удивил покупателей ценой на будущую PlayStation 5 – за консоль просят около 1 000 долларов
43
Стартовала бесплатная раздача Doom II и The Elder Scrolls: Legends – можно получить игр на 75 долларов на одном устройстве
6
Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 8 Prо получит глобальную MIUI 11 на Android 10
12
Автор графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project опубликовал новое впечатляющее видео
14
10-ядерный Core i9 10900К против 4-ядерного Core i3 10100 – эксперты Benchmark выяснили, стоит ли переплачивать 500 долларов за самый быстрый игровой процессор
45
Процессоры Intel Core 11-го поколения Tiger Lake поступят в продажу летом 2020 года и получат 10-нм техпроцесс
68
Видеокарта NVIDIA RTX 3080 получила изображения 3D-рендеринга со всех сторон
39
Xiaomi Redmi Note 8T с NFC упал в цене более чем на 5000 рублей
5
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 100 долларов и доступен для заказа по самой низкой цене с начала продаж
6
Дизайн NVIDIA GeForce RTX 3080 уже вдохновляет свободных художников
16
Энтузиаст рассекретил технические характеристики и производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi
23
GeForce RTX 3090 будет вдвое производительней RTX 2080, а Radeon RX 6900 ХТ превзойдёт RTX 3080 - новые данные о характеристиках следующего поколения видеокарт AMD и NVIDIA
29
Крупный магазин видеоигр продаёт 742 игры за 5 долларов вместо 3 400 в честь событий в США
8
Стали известны планы Microsoft на 2020-2021 год – значительное увеличение производительности Windows 10 и новое меню «Пуск»
29
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
26
Intel предоставила неверные показатели TDP для процессоров Core 10-го поколения – разбираемся в причинах подмены значений TDP для 10-ядерного Core i9 10900К
29
FIFA 21 будет на новом движке
11
20 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до последней версии MIUI 12 на Android 10
2
Цена AMD Ryzen 5 3600 в России упала до минимального уровня с начала 2020 года
24

Популярные статьи

10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
273
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
28
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
98
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
22
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
31
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
33
Обзор гарнитуры JBL Quantum 800
5
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
11

Сейчас обсуждают

Михаил изК
02:59
Ух тыж блин, прозевел их выход, спс. 2666 конечно очень слабенько, но можно самую дешманскую память брать тогда, и видюху помощнее. А вы не в курсе, замены 2х ранговой тб1 от самсунга нет? А то её ...
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
Kasyan
02:56
Вообще нужно прикрыть этот развод!
В Великобритании могут запретить лутбоксы в играх или заставить разработчиков указывать шанс выпадения предметов
Александр Дедок
02:51
матчасть учите.!!! https://3dnews.ru/969345
Пассивное охлаждение и AMD Ryzen 7 3800X несовместимы, в отличие от Intel Core i7-10700K
Kasyan
02:45
Вряд ли учитывая, что Интел забуксовал с Рокет лэйк, смысла сейчас нет раскрывать карты, тем более в следующем году будет Zen 3+ Warhol скорее всего на N7+! Скорее всего будет подобная картинка: 2020...
Использование 5-нм техпроцесса для потребительских процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 пока под вопросом
Егор Бойченко
02:45
Не вижу смысла переплачивать 3к за такой "огромный" прирост, разницы реально ну почти нету, а цены будто 3600х на 100 единиц обгоняет 3600
Тестирование AMD Ryzen 5 3600 против 3600X: что купить?
SeTi2019
02:43
Удивительно, но весь бэйсик на Синклер писал один человек и он не мог ошибиться- новые прошивки тогда не существовали, первый проц Интел занимались 4 человека и еще куча проектов, которые делали 1-2 ...
Стали известны планы Microsoft на 2020-2021 год – значительное увеличение производительности Windows 10 и новое меню «Пуск»
hapkomah
02:41
Ах вам влепили кол, уважаемый Zelot... Пожалуйтесь администрации, напишите на маячке и расскажите маме.
S.T.A.L.K.E.R. получит трассировку лучей и новый движок Unreal Engine 4 – видео игрового процесса и несколько уровней игры
Юрий Онохов
02:31
А с фига ли вы направляете на говнолайф???
ТОП 7 андроид игр, которых нет в Play Market
Александр Дедок
02:30
учите матчасть! С приходом кофилейков это уже появилось Называлось Multicore Enhancement или Enhanced Multi-Core Performance - или еще под подобным названием начиная с чипсета Z370 – включение или от...
Пассивное охлаждение и AMD Ryzen 7 3800X несовместимы, в отличие от Intel Core i7-10700K
HellQwer
02:29
Зачем обрезать текстуры? С местом сейчас проблем нет, компуктеры даже если не потянут сейчас - через пять лет осилят. Чтобы обмотки не жаловались на оптимизацию?
Автор графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project опубликовал новое впечатляющее видео
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем