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Подарок для геймера: в Steam можно забрать бесплатно Total War до 1 мая

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Халява для геймера, сидящего дома в период карантина, продолжается. Если вы любитель стратегий или просто любите забивать свою библиотеку в Steam free-играми, то вы можете прямо сейчас купить в Steam Total War: Shogun 2 просто кликнув мышкой, вы не отдадите за нее ни единой копейки.

Creative Assembly, создатели данной стратегии, и SEGA таким благородным поступком желают отблагодарить игроков сидящих дома в период ужасной пандемии в нашем мире.

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Добавить в свою библиотеку эту игру вы можете до 20:00 (московское время) 1 мая. Полные временные рамки — с 00:00 27 апреля до 20:00 1 мая.

Вместе с этим должна начаться распродажа серий игр Total War, благодаря этому вы сможете купить части этой исторической саги по очень интересной цене, которая вас уж точно обрадует. Но есть одно ограничение — распродажа будет действовать на все части, кроме выпущенной в прошлом году Three Kingdoms, а также Rome. Данная акция начнется в ближайшие дни и будет продолжаться до 4 мая.

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Total War: Shogun — игра в жанре стратегии с пошаговым режимом, которая основана на военной тематике, была выпущена в 2011 году эксклюзивно для ПК. Разработчики данной игры — Creative Assembly, а издатели — SEGA. Сама игра посвящена периоду раздробленности в Японии (XVI век) — "эпохе воюющих провинций".

Скриншоты игры

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Теги

steam видеоигры халява раздача раздача игр total war total war saga
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02:08
Вот же ж долбоёб лесной, в Steam игру забирать, в Steam. Проснись, милая!
Подарок для геймера: в Steam можно забрать бесплатно Total War до 1 мая
Владимир
02:07
Матплаты асус з77 с 5 фазами и без радиаторов вообше могут разогнать ай 7 3770к до 4.8ггц и озу до 2.2ггц и даже не вспотеть. Хз зачем в х570 там такой лабуды навесили. Видать эт санкции изза того что...
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Batareykin
02:07
Луше
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Batareykin
02:04
а в Steam стартовала бесплатная раздача Total War: SHOGUN 2 вот
Ведьмак 3 получил одну из лучших графических модификаций, которая действительно работает, не сказываясь на общей производительности
Batareykin
02:04
а в Steam стартовала бесплатная раздача Total War: SHOGUN 2 вот
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Департамент орков
02:02
К сожаления вся серия "Метро" это сплошные "рельсы", т.е. игра по сути одноразовая.
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