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Халява для геймера, сидящего дома в период карантина, продолжается. Если вы любитель стратегий или просто любите забивать свою библиотеку в Steam free-играми, то вы можете прямо сейчас купить в Steamпросто кликнув мышкой, вы не отдадите за нее ни единой копейки.

Creative Assembly, создатели данной стратегии, и SEGA таким благородным поступком желают отблагодарить игроков сидящих дома в период ужасной пандемии в нашем мире.

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Добавить в свою библиотеку эту игру вы можете до 20:00 (московское время) 1 мая. Полные временные рамки — с 00:00 27 апреля до 20:00 1 мая.

Вместе с этим должна начаться распродажа серий игр Total War, благодаря этому вы сможете купить части этой исторической саги по очень интересной цене, которая вас уж точно обрадует. Но есть одно ограничение — распродажа будет действовать на все части, кроме выпущенной в прошлом году Three Kingdoms, а также Rome. Данная акция начнется в ближайшие дни и будет продолжаться до 4 мая.

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Скриншоты игры

Total War: Shogun — игра в жанре стратегии с пошаговым режимом, которая основана на военной тематике, была выпущена в 2011 году эксклюзивно для ПК. Разработчики данной игры — Creative Assembly, а издатели — SEGA. Сама игра посвящена периоду раздробленности в Японии (XVI век) — "эпохе воюющих провинций".

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