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В давние времена, когда NFC-модуль являлся признаком дорогого телефона, его ставили только на смартфоны дорогого ценового сегмента. Но прошло время, и сейчас данный модуль ставят даже на смартфоны малого-среднего ценового сегмента. Я решил сделать подборку нескольких бюджетных девайсов с NFC на свой вкус. Сразу условлюсь — подборка составлена на мой вкус; модели поставлены в произвольном порядке и не выставлены с 1 по 7 по качеству. Будет в радость тем, кто хочет купить себе недорогой смартфон с данной функцией. Ценовая политика данных смартфонов будет находиться в пределах 5-15 тысяч рублей.

Суть этой статьи в том, что вы не обязаны покупать за большие деньги телефон, чтобы пользоваться технологиями как эта. И представленные модели будут содержать все нужные функции, которые могут потребоваться обычному человеку.

ZTE BLADE V9 VITA 2/16GB

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Цена данной модели может варьироваться в зависимости от магазина — примерно 5 990 рублей.Имеет хорошее соотношения цены с качеством.

Положительные стороны: располагает двойным модулем задней камеры, имеется возможность расширить память (вплоть до 128 ГБ), приятный для руки размер, корпус не будет скользить в руке благодаря "софт тач" оформлению.

ZTE BLADE V9 64GB

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Цена данной модели может варьироваться в зависимости от магазина — примерно 8 666 рублей.Смартфон бюджетного сегмента с хорошей функциональностью.





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Положительные стороны: объем внутренней памяти и ОЗУ достойное флагмана (64 ГБ и 4 ГБ соответственно), довольно быстродейственный процессор.

Если вы любите очень качественные фотографии, то лучше слегка доплатите и приобретите ZTE Blade V10.



HONOR 10 LITE 3/64GB

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Цена данной модели может варьироваться в зависимости от магазина — примерно 8 890 рублей.

Смартфон отличается приятным глазу дизайном и аккуратными формами.

Положительные стороны: обширный выбор цвета корпуса, достойное качество фотографий у передней камеры, большой объем внутренней памяти, немалое быстродействие.



REALME 5 64GB

Цена данной модели может варьироваться в зависимости от магазина — примерно 9 576 рублей.

Хорошее время работы без подзарядки, при обычном использовании будет держаться около 2-3 дней.

Положительные стороны: большей объем аккумулятора — 5000 мА/ч, четверной модуль задней камеры, немаленький экран порадует ваш глаз большой картинкой.



SAMSUNG GALAXY A20

Цена данной модели может варьироваться в зависимости от магазина — примерно 10 790 рублей.

Проверенный производитель, которого любят многие за надежность.

Положительные стороны: хорошая яркость дисплея, смартфон держит довольно долго заряд батареи, задняя камера имеет двойной модуль, широкий выбор расцветки корпуса.

HUAWEI P SMART Z 4/64GB

Цена данной модели может варьироваться в зависимости от магазина — примерно 10 990 рублей.

Смартфон имеет хорошее отображение на дисплее и процессор, работающий без ошибок.

Положительные стороны: в комплекте с телефоном идут наушники, объем аккумулятора 4000 мА/ч, широкий выбор расцветки корпуса.

HONOR 20 LITE 4/128GB

Цена данной модели может варьироваться в зависимости от магазина — примерно 13 448 рублей.

Модель является "почти флагманской".

Положительные стороны: задняя камера имеет модуль на 3 камеры, разъем Type-C, объем внутренней памяти — 128 ГБ, быстродействие достойное флагмана.

NFC — технология, благодаря которой есть возможность передачи данных на максимально близком расстоянии. Передача данных ведется на расстоянии до 4 сантиметров. Анонс данной технологии был в далеком 2004 году, но она до сих пор пользуется популярностью у многих людей, в частности благодаря бесконтактной оплате, которая важна для большинства.