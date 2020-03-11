Один из дизайнеров S.T.A.L.K.E.R. показал странный скриншот из разработки на движке Unreal Engine 4
рекламаОдин из разработчиков S.T.A.L.K.E.R., который занимается дизайном уровней - Денис Рудой, выложил в историю своего Instagram не совсем обычный скриншот, на котором виден дизайн окружения и строение сделанное на Unreal Engine 4. Как уже известно, вторую часть S.T.A.L.K.E.R.разрабатывают именно на этом движке и по этому комьюнити окрестили этот скриншот как один из "официально представленных скриншотов"
рекламаДенис поделился со своими подписчиками сторис, в котором выложил скриншот вместе с хэштегом "#ue4". То что мы видим на этом скриншот не очень вписывается в антураж Сталкера. По этому нельзя сказать с уверенностью, связана ли данная сторис с S.T.A.L.K.E.R. 2. Самое главное, что вызывает сомнения это не совсем привычное здание, его архитектура, да горы на заднем плане не наталкивают на мысль о Чернобыле, и Зоне Отчуждения. Хотя кто знает, ведь в новом Metro: Exodus нас выпустили за границы самого метро и дали поездить по миру на паровозе. Может и тут стоит ждать чего-то подобного?
Данная сторис не пробыла до времени ее уничтожения - 24 часа. Денис удалил ее раньше.
рекламаСтоит ли ждать каких либо официальных заявлений на этот счет?
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