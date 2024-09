Здравствуйте дорогие читатели моего блога. С вами Евгений и сегодня я буду разбирать тему производительности видеокарт в играх. От чего она зависит и что можно предпринять на Linux в связи с провальными результатами работы Windows, а также исключить возможную слежку за действиями с помощью искусственного интеллекта и телеметрии. Конечно же для этого потребуется полный контроль над системой и такой предлагает, например Linux.

Обычно при поиске чего-то по данной теме люди натыкаются на полнейшую чушь или слушают, что вещают в обзорах на железо часто с разгоном всего и вся.

Они уже по уши закормлены одним и тем же подходом и думают что все просто и потому не замечают, что про компьютеры им рассказывают те, кто ничего нового в тему не привносит. И придется включить вдруг мозги, если захочется осознать что к чему и избавиться от оболванивающего мозговтирания, так как результат далеко не всегда стоит внимания как в случае с младшими видеокартами. У старших видеокарт есть все и с большим запасом — там вещать легко и показывать счастье обладания топовой железякой, а что если не у всех на руках есть RTX 4090? Ну вот чисто случайно такое произошло, как ни странно.

Эта манера - вещать на тему самых дорогих гаджетов уже далеко не нова и таких людей почему-то не одергивают, потому что они скатываются в субъективный подход без качественного изменения результата, чтобы понравиться публике. Ну вот допустим он причесали бороды, перечитали наставления себе на бумажке прикрепленной на холодильнике где написано - "Улыбаться. Держаться увереннно" и пошли по тысячному кругу рассказывать о том на что их хватило.

Даже если вам они нравятся, учиться там в общем редко есть чему. Ну например можно узнать, что в боях с ботами в CS2 количество кадров выше и надо показывать именно это - ведь все всегда хотят больше кадров, а не интересный игровой процесс с другими людьми, так ведь? Зато много набегает людей, видят, что это их родной западный блогер спонсируемый магазином торгующим играми, ну как тут не поставить лайки и не расписаться в том, что они на западе там у себя лучше?

Особенно забавляют те, кто критикует саму возможность игр на линуксе. Ведь операционная система Windows, судя по всему, ничего не стоит и надо сравнивать не компьютеры с равным бюджетом включающим операционную систему, а просто железо. Так ведь удобнее, только вот загвоздка в том, что можно быть наравне с Windows или даже обходить ее при таких, говоря прямо, нечестных условиях. А уж манера тестирования и вообще оставляет желать лучшего. Есть даже ютуберы, которые не поленились снять сразу несколько видео чтобы обгадить видеокарты попроще, ведь у них не вышло получить хоть сколько-нибудь приемлемый результат и потому вопли техноблогеров на сей счет следует фильтровать особенно тщательно.

У меня как-то получилось найти блог Linus Tech Tips, где Linus в паре с кем-то обсуждал - какая же ужасная эта ваша Radeon RX 6500 XT. И это один из тех, кто имеет более 15 миллионов подписчиков и работая командой, получая на обзоры кучу железа бесплатно, и заявляя как ему нравится собирать компы, не знает как они работают. Да, это современный техноблогинг. Кто-то возмущался, что отечественные техноблогеры не слишком хороши, но западные пробивают с легкостью очередное дно.

Про эмоции возникающие при видео того, что вещают техноблогеры о потреблении центральных процессоров, в деталях лучше не рассказывать впечатлительным особам, ведь там сложно в рамках литературного языка передать отношение к тому, как они умудряются загрузить процессор на 160, 200 и более ватт в играх. Как нужно подбирать комплектующие чтобы "раскрыть видеокарту", уже настолько изгадили своими попытками раскрыть тему не осилив ее, что даже ценная информация легко потеряется в тоннах мусорных роликов.

Ведь не редкость при адекватной сборке получить потребление процессора около 10 ватт и менее в играх. А 10 ватт при, скажем, двух ядрах с двумя потоками на ядро это простые, легко доступные процессоры, которые могут быть у большинства в наличии. То есть Pentium G7400 может быть достаточен для запуска вообще всех игр и при этом будет иметь низкое энергопотребление не сдерживая видеокарту. А такой процессор не требует серьезного охлаждения, разогнанной памяти или дорогой материнской платы и можно потратить три четверти бюджета на видеокарту при желании. Потому что стандартная сборка это трата на то, что не приносит особого результата и больше 4 физических ядер играм пока что и не требуется вовсе.

Вполне вероятно подобные техноблогеры сподвигли и вас, без явной нужды, к покупке более дорогой видеокарты по завышенным ценам или заставили вас потратить куда больше желаемого на другие компоненты системы. А все потому, что они не видели выхода из сложившейся ситуации и не знают как получить наилучший результат, который они показывают за меньшие деньги. Стоит ли им доверять после этого вопрос далеко не праздный, потому что вполне вероятно, все это происходит потому, что ажиотаж вокруг топовых решений им только на руку. Впрочем, вы вольны менять кирпич золота на кусок кремния если хотите.

А ведь все не так просто, как это видится обывателям от техноблогинга. Итак, если в первом случае мы видим стабильные 38 кадров при разрешении 1920x1080, а во втором случае 300 кадров с той же самой видеокартой RX 6500 XT в Quake Champions, то как вы думаете в чем может быть дело? Разгон помог? Или все-таки нечто другое?

И скорее всего вы догадались, что дело в перегруженной видеопамяти и малом количестве линий PCI-Express, что довольно широко известно, но это все еще не наводит на мысль можно ли поднять производительность не сменив видеокарту на ту, что вдвое или втрое дороже. И ответ конечно же — можно и часто даже без разорительных трат, а то и вовсе бесплатно, если для этого уже все имеется.

Дело в том, что в первом случае видеокарта отрисовывает все своими силами, а во втором, для отрисовки рабочего стола задействовано встроенное видеоядро — то самое, часто игнорируемое при покупке процессоров как нечто необязательное, а для отрисовки игры используется основная видеокарта выступающая в роли 3D ускорителя.

Как же встроенное видеоядро, даже иной архитектуры, ускоряет отрисовку? Да очень просто — мы задействуем видеовыход, который находится на материнской плате или на видеокарте попроще, а не тот что имеется на задействованной в игре видеокарте. Так как, если мы подключим провод к самой быстрой видеокарте, она получит себе в нагрузку также и обязательную часть. А потому, чтобы потенциал раскрыть, нам нужно убрать именно эту нагрузку и на младших моделях видеокарт это особенно актуально. То есть, у самой быстрой видеокарты видеовыходы остаются не задействованными.

Таким образом происходит разделение нагрузки по видеокартам и нагрузка за обработку рабочего стола, включая данные которые занимают место в видеопамяти, берет на себя встроенное видеоядро или вторая видеокарта. Тем самым мы даем основной видеокарте возможность заниматься исключительно отрисовкой игры и получаем основную видеокарту в режиме 3D ускорителя, которая к тому же потребляет меньше. В данном примере RX 6500 XT расходует 8 ватт на один монитор и 14 на два, то есть 2-3 ватта это простая работа видеокарты без подключенных мониторов и по 6 ватт на монитор.

То есть 12 ватт из 90 максимальных также могут являться ограничением, которое не позволяет раскрыть весь потенциал видеокарты. Если цифры кажутся смешными, то при работе в режиме ускорителя в Quake Champions видеокарта потребляет всего около 16 ватт при низких настройках качества текстур и 18 при высоких при отрисовке 86 кадров, и это дает карте возможность работать при такой частоте в полностью бесшумном режиме, потому что ей хватает пассивного охлаждения, если при этом используются тепловые трубки.

В Counter Strike 2 нагрузка чуть выше и там сложнее оставаться полностью пассивной, но большую часть времени видеокарта не требует обдува вентилятором имея температуру ниже 50 градусов. Процессор при этом тоже не напрягается. Так что помимо освобождения видеопамяти происходит сдвиг и по сути увеличение ограничения мощности, которую можно задействовать без разгона, а значит при разгоне мы все равно получим прибавку, увеличив ограничения по потреблению, если эти мощности будут задействованы в игре. И даже если эти мощности не задействуются мы все равно получаем снижение температур и уровня шума, что также может продлить срок эксплуатации видеокарты.

При работе в режиме 3D ускорителя нет двух графических задач конкурирующих за ресурсы одной видеокарты. То есть те потоки занятости, что создает рабочий стол в процессе работы, перестают отнимать как время видеочипа, так и ограничение по потреблению и видеопамять и потому, видеокарта будучи свободной, бросает все имеющиеся силы на отрисовку игры, а не растрачивается дополнительно на конкурирующие за ресурсы данные рабочего стола, которые тоже должны быть обязательно обработаны чтобы вывести изображение вместе с обработкой поступающих данных, и как раз из-за этого чаще всего и возникают те самые тормоза или фризы в играх. Попросту - два потока исполнения на одном чипе не всегда могут поделить ресурсы, а так называемая оптимизация игр, чаще всего, сводится просто к решению этих небольших проблем.

Если кажется что это мелочь, то стоит помнить что видеопамяти может отниматься более 2-х гигабайт только на отрисовку рабочего стола, а это почти столько же, сколько нужно к примеру Counter Strike 2. А также сюда стоит добавить, что рабочий стол даже в простое расходует 30% времени занимая пустой работой видеокарту под линуксом. На Windows ситуация может и получше, но это никак не меняет того обстоятельства, что без применения подхода с 3D ускорителем она будет отставать даже от линукса, хоть и не всегда. Можно сколько угодно ругать видео подсистему в линуксе, но рецепт исправления один и тот же в обоих случаях.

Кто-то может возразить, что так тратится пропускная способность шины PCI Express, которая и так может быть невелика и я встречал рекомендации никогда так не делать, но с этим лучше разобраться на примерах.

Если взять такой проект как уже упомянутый Quake Champions, фризов и статтеров при подключении монитора к встроенному видеоядру не наблюдается, есть лишь незначительные задержки при использовании PCI Express 1-го поколения, но все равно наблюдается тот самый резкий рост производительности в тех местах, где видеопамяти было недостаточно при обычном подключении. Если же воткнуть кабель в основную видеокарту, скорость падает и может уходить ниже 40 кадров в секунду.

При включении второго поколения шины PCI Express количество кадров подскакивает ровно вдвое, а уже на PCI Express 3-го поколения мы упираемся в максимальные 300 кадров в секунду, причем в Counter Strike 2 наблюдается ровно та же картина, с тем же количеством кадров.

Получается, что если нет превышения реально используемыми данными видеопамяти, тогда использование шины PCI Express для передачи кадров через второе видеоядро является предпочтительным. И лишь в случае когда задействовано очень малое количество видеопамяти, показатели стандартной конфигурации и связки встроенной видеокарты с выделенной, могут сравниваться.

При подключении монитора к выводу на материнской плате утилита radeontop в линуксе показывает, что в простое у видеокарты задействуется лишь небольшое количество памяти — не более 20 мегабайт в видеопамяти и 14 мегабайт в оперативной памяти, а сама она без нагрузки уходит в спящий режим, в том числе, отключая подсветку видеокарты, если она имеется.

Вот так это выглядит - intel-undervolt (слева сверху) показывает потребление в простое и оно кстати ниже чем на Windows обычно. Утилита lm_sensors (слева, снизу) показывает температуру видеокарты в простое когда утилита radeontop (справа, снизу) держит ее включенной. Справа, сверху общая информация о системе, где видно, что видеокарт две и это не какая-то дорогая модель, которую подсунули ради тестов, чтобы всех смутить, а обычная RX 6500 XT.

Кстати на линуксе есть возможность включить использование Vulkan для отрисовки рабочего стола, что может значительно поднять скорость работы встроенных видеокарт для отрисовки рабочего стола и программ. В сочетании с браузером использующим доступные инструкции процессора, к примеру, сайт Youtube открывается в первый раз не за 12, а всего за 6 секунд и в дальнейшем довольно резво реагирует на ваши действия даже на маломощном ноутбуке с атомом. То есть, тонкая настройка системы может давать не процентный прирост, а может сделать компьютер в разы быстрее в реальных задачах. Делается это через запись в файл /etc/environment строки вида WLR_RENDERER=vulkan которая включает отрисовку используя вулкан в Wayland. Именно подобные технологии позволят без боли использовать встроенное видеоядро для работы и серфинга в интернете, если вам все же критична производительность в браузере или офисном пакете. Для слабых ноутбуков это особенно актуально.

Самое странное, что при прямом подключении с задействованием ускорителя некоторые игры, такие как Crossout, будут считать себя умнее и будут запускаться на встроенном видеоядре, также разработчики игры Once Human считают, что игра запускается на встроенном видеоядре и она не будет запускаться до тех пор, пока такая поддержка не появится, как будто ее об этом просят. В Windows это решается выставлением запуска на конкретной видеокарте. То есть все дошло до такой крайности, что у программистов уже нет понимания, что может быть две видеокарты в системе.

Возможно все потому, что появились довольно быстрые встроенные видеоядра от AMD и они отчасти сыграли злую шутку в схеме - видеокарта плюс ускоритель. И вот казалось бы выход — достаточно купить сильную встройку. И для нетребовательных людей это может быть выход, как минимум временный, ведь отказываться от встроенного видеоядра в будущем все равно необязательно. Ведь эффективность встроенного видеоядра в новейших процессорах 8000-й серии очевидна и какое-то время люди могут пользоваться им в играх до покупки видеокарты, если им захочется увеличить производительность ценой жертвы количеством поддерживаемых линий PCI Express. Впрочем без этого,они могут запросто проигрывать описываемой связке вдвое по количеству кадров. То есть довольно сильная встройка это не панацея.

Вполне вероятно вариант с дешевой старой видеокартой будет более востребован к ним в пару, но вероятно будет проблема с Unreal Engine 5, который может предпочитать дискретные видеокарты и придется каждый раз указывать какое видеоядро использовать для запуска и возможно такой фокус имеется лишь в Windows. Поэтому видео о том, что появился убийца затычек или что видеокарты больше не нужны - это возгласы обывателей, которые не разбираются в работе ПК, ведь только особо одаренные люди будут противопоставлять то, что может работать вместе, над одной и той же задачей и очень желательно их совместить, чтобы собрать мозаику для увеличения производительности.

Кроме того, такое подключение стоит называть прямым еще и потому, что режим 3D ускорителя это не что иное, как изначальный вариант работы с трехмерной графикой. А не, как считают техноблогеры, прямо воткнуть провод напрямую в видеокарту, так как именно режим видеокарта плюс ускоритель является прямым.





В вашем случае, также может потребуется вручную включить поддержку вывода изображения через другое видеоядро в BIOS/UEFI материнской платы, но обычно эта опция активна. Но на старых системах этот трюк может не заработать по какой-либо причине.

Кроме того, чтобы задействовать видеокарту на полную, чаще всего необходимо чтобы разрешение монитора в игре совпадало с разрешением рабочего стола до запуска игры, чтобы отключить перевод из одного разрешения в другое и избавиться от падения производительности, такого же как от применения графических настроек.

То есть, если на 4К мониторе запустить игру в меньшем разрешении, то следует понимать, что для повышения быстродействия нужно вначале переключиться на используемое в игре разрешение, так как на деле, циферки разрешения обычно означают не абсолютные значения, а относительный масштаб, хоть и выглядят как конкретные цифры.

Также при прямом подключении нет и намека на тормоза — все они отсутствуют, даже когда кадров чуть больше 24-х, если движок игры не прибит гвоздями неадекватными требованиями, как это происходит в Tekken 8, когда любое значение ниже 60 приводит к странным заеданиям в управлении и тормозам.

Также стоит учитывать, что с увеличением разрешения рост потребления видеопамяти может быть весьма значительными и без использования схемы с 3D ускорителем у вас чаще всего не получится получить доступ к играбельному количеству кадров в высоком разрешении. Кроме того не стоит всегда доверять цифрам в мониторинге, указывающим на количество задействованной видеопамяти, так как движок игры может загрузить заранее больше чем реально нужно и отправить неиспользуемое в оперативную память, а кроме того, игры не учитывают текущую загрузку видеопамяти.

Еще на производительность может значительно влиять набор ключей запуска конкретной игры, помимо влияния прослоек, необходимых для запуска игр в линуксе. И разница, опять, может быть весьма существенной. Иногда использование ключей запуска позволяет поднять количество кадров с 19 до более чем 24-х, вплоть до 30 как в игре The Alters даже без разгона, а с разгоном игровой процесс может стать весьма комфортным.

Это и есть сбалансированная сборка ПК, а не покупка самого дорого процессора чтобы, так сказать, «раскрыть видеокарту» методом костылестроения. Чтобы раскрыть видеокарту нужно избавиться от того, что перегружает подсистему памяти центрального процессора и без нужды напрягает процессор компенсирующими вычислениями. То есть процессор, вместо того чтобы расходовать около 10 ватт, расходует во много раз больше, если не использовать схему с 3D ускорителем. Потребление центрального процессора на деле, находится в крайне низких значениях, как вы могли видеть на моих тестовых видео.

Правильно работающий 12900K в сбалансированной системе, это вовсе не печка, как рассказывают техноблогеры и ничем по сути может не уступать более новым моделям процессоров.

Да, на деле многопоточность и многоядерность для игр значит, что кеш процессора будет использоваться по назначению, но случается такое только при правильном подключении монитора.

Даже если вам, допустим, хватает одной видеокарты, то это не значит, что вы пострадаете от схемы состоящей из двух видеокарт. Процессор потребляющий намного меньше, может отбить разницу. Да и 8 гигабайт видеопамяти на видеокарте среднего ценового сегмента скоро может стать жестким ограничением, а из вариантов будет либо покупка более дорогой видеокарты, либо вариант с видеокартой и ускорителем чтобы освободить видеопамять, а кроме того, рабочий стол в простое показывает занятость видеоядра в линуксе около 30%.

То есть как и в случае с процессорами - занятость не равно загрузка и именно занятость ядер обычно показывает мониторинг и это видно по энергопотреблению, которое показывает сколько совершается реальной работы ядрами. То есть она может быть весьма далека от теоретического максимума, а потому загрузка в 100% к примеру при использовании процессоров с 3D кешем, показывает большее количество кадров с той же видеокартой - данных удается обработать больше, хотя в обоих случаях может быть одинаковая загрузка ядер. А так как в схеме с 3D ускорителем, нагрузка на ядра снижается при многопоточной нагрузке, получается задействовать кеш ядер и многоядерный процессор таким образом, может по производительности потягаться с процессором с 3D кешем, так как все зависит от потребностей игры. И часто все упирается в возможности движка и видеокарта простаивает.

Плюс, обсчет трассировки лучей дополнительно нагружает оперативную память и чтобы прибавить, скажем, 20% производительности, может быть проще, перейти на схему с двумя видеокартами. То есть, даже не разогнанная память может обогнать самый разогнанный набор модулей памяти или же, дополнительно прибавить производительности, если все упирается в подсистему оперативной памяти.

Я намеренно отключил все ядра кроме двух производительных чтобы наглядно показать, что производительность остается на высоком уровне, а где-то, как в Relic Odissey, просто падает потребление процессора, так как движок игры попросту без нужды напрягает процессорные ядра в производительном режиме, а в сбалансированном режиме частоты ядер могут не успевать за быстрыми движениями и будут наблюдаться заедания. В любом случае энергопотребление процессора значительно падает от самого подключения видеокарты через встроенное видеоядро, но также может быть еще раз значительно снижено задействованием лишь необходимого числа ядер.

Схема с 3D ускорителем также меняет баланс и при ответе на вопрос сколько нужно ядер для игр, вполне возможно правильным ответом будет 4 или 6, для топовых видеокарт в тяжелых играх с упором максимальное количество кадров, так как большее число кадров повышает нагрузку на процессор. То есть резко падают требования и процессор может быть не самым мощным для того, чтобы быть способным загрузить видеокарту, да и материнская плата довольно простая вполне подойдет, так как разгонять DDR5 память может и не потребуется, а ужать тайминги на любой плате возможно. То есть видео ядра не только представляют собой вычислительные мощности, но они могут быть намного важнее обычных ядер для игр.

Те кто заявлял, что якобы именно консоли будут задавать тенденции в игровой индустрии, как тот же Linus Tech Tips, сильно облажались, ведь по железу консоли крайне ограничены, без возможности поднять их эффективность. Персональные компьютеры как были, так и остаются наиболее востребованы для игр и могут запросто обогнать консоли. Впрочем, эмуляция железа консоли, если подходить с худшего варианта, тоже может стать более эффективной. Но и чтобы просто играть на линуксе, крайне желательно использовать схему с 3D ускорителем, так как обычный вариант это путь компенсации того, чего не хватает системе - второго видеоядра.

Что увидит человек впервые запустивший к примеру Counter Strike 2 на видеокарте попроще, как RX 6500 XT в линуксе? У него может все работать не так быстро как хотелось бы или даже тормозить, так как Linux-версия менее оптимизирована и потребляет больше видеопамяти. Стоит ли игра свеч, может ответить простое упоминание стоимости лицензии Windows, особенно версии Pro, которая все же не запрещает локально заходить на компьютер в 11-й версии. Это около 200 долларов, если брать легальный ключ, а не подделку. И вот эти 200 мертвых американских президентов можно потратить, например, на более быструю видеокарту и процессор, или купить себе звуковую карту чтобы звук был намного лучше того, что имеют встроенные звуковые чипы в дешевых материнских платах со слабой экранировкой аудиотракта.

Да, я в курсе, что бывают еще версии для сборщиков систем, но сдается мне, их не поставляют в Россию ввиду самозакапывания Microsoft. Вообще, если у вас к примеру ноутбук на Windows 10, можно его легально перенести на другой компьютер, но работает это только до определенной версии Windows, так что вам придется либо откатывать изменения, либо устанавливать сначала старую версию с обновлением до последней адекватной версии Windows, которая позволяет работать на других компьютерах без нарушения условий использования по лицензионному соглашению. Таким образом Windows To Go, это возможно самый адекватный вариант использования ноутбука, которому Windows совершенно необязательна и будет правильнее использовать прошивку для запуска игр на настоящем компьютере.

В описании под видео вы найдете ключи запуска для игр в линуксе которые их ускоряют, а временами необходимы для их запуска или исправления графических багов, а также проблем с производительностью, поэтому вы довольно быстро разберетесь что к чему, но и на Windows выдача высокого приоритета игре, может дать значительный прирост производительности.

Также, если у вас свежий процессор от Intel и вы хотите сравнить результаты в линуксе, будет также дана команда для включения отображения энергопотребления процессора, так как иначе мониторинг через Mangohud не работает.

Для видеокарт в линуксе также чаще всего требуется отдельная команда, чтобы разрешить использование мониторинга с помощью Mangohud в играх сделанных для Windows.

И конечно же стоит упомянуть что все записи игрового процесса производились с использованием встроенной видеокарты и ее кодировщика, чтобы исключить нагрузку на основные компоненты при записи.

Если вы не знали, то стоит также упомянуть, что как показывает практика, мониторы с официально заявленной частотой вертикальной развертки в 60 герц обычно работают и с более высокой частотой. В описании будет команда выставления настроек в линуксе и как можно добавить свое разрешение с настройками частоты обновления, разогнав таким образом монитор без разгона, потому как если монитор не поддерживает режим работы, он просто покажет сообщение о том, что такой режим не поддерживается. На Windows разгон монитора тоже возможен с использованием панели Nvidia или программами предназначенными для этого, если у вас видеокарта от AMD или Intel.

Как планировалось импортозамещение без разъяснения людям всех этих особенностей жизни на линуксе, я не представляю, но таким образом - это становится возможно.

В любом случае, даже при одинаковых результатах с Windows, на линуксе может быть ниже потребление процессора в играх, что не может не радовать.

P.S. Выпуск моделей процессоров Intel без малых ядер все же может изменить что-то, но по всей видимости, изменившаяся ценовая стратегия AMD будет сильно давить на них и это явно вынужденная мера чтобы выжить, так как продаваны почему-то все очень даже за голубых. Мешает им наличие сильного конкурента жестко вдалбливать покупателям, что те должны выбрать и купить, поэтому спрашивать у продавцов совета это самый проигрышный вариант, потому как они никогда не скажут что их товар плохой.

P.P.S Если и после этого не дойдет что такое компьютер для игр и чем он отличается от офисного компа или рабочего компа программиста, то претензии ко мне предъявлять бессмысленно. Я уже показывал в комментариях сравнения с видеокартой того же поколения от AMD - RX 6600 XT, у которой ровно вдвое больше блоков, что для игр вдвое более мощная видеокарта может не быть приоритетом и производительность, по крайней мере на низких настройках графики, как обычно и играют в динамичные шутеры, может быть одинакова. Но самое главное, в связке со встроенным видеоядром, разница в производительности все равно не вдвое, хотя на практике, все должно выглядеть именно так - ведь блоков в видеокарте больше, ограничение по потреблению не достигнуто и т.п. То есть прямая конфигурация может выйти вперед за меньшие деньги.

Для тех, кто интересуется лучшим процессором для игр, стоит учесть один важный момент. В случае с 12900K планировщик и Thread Director раскладывает нагрузку по 80 производительным ядрам в игре, практически не затрагивая малые ядра, как только лишняя нагрузка в лице рабочего стола исчезает.

Вот только у 9950X - 16 полноценных ядер и игра и драйвер видеокарты, могут задействовать оба чиплета одновременно. Таким образом, если взять результаты с Frame Chasers как норму, с отставанием в 1% от 7800X3D, вполне вероятно, можно получить результат как на 9950X.

Я пробовал объяснить это тамошнему автору, но терять лицо ему не хотелось и он удалил комментарий. В остальном он тупо отгородился от личных сообщений. Остальные блогеры еще больше облажались с указанием производительности флагмана от AMD, как будто он сильно отстает. На деле, компиляция шейдеров на многоядернике намного быстрее происходит, а учитывая отсутствие необходимости жарить кристалл на максимум, можно получить не только процессор для работы, но и для игр - два в одном.

Видео версия

Ключи запуска игр в Steam . Пакет gamamode ставится отдельно.

gamemoderun RADV_DEBUG=nocompute RADV_PERFTEST=aco DXVK_ASYNC=1 PROTON_NO_ESYNC=1 %command% -high

Ключи для запуска с включенным мониторингом

gamemoderun MANGOHUD=1 RADV_DEBUG=nocompute RADV_PERFTEST=aco DXVK_ASYNC=1 PROTON_NO_ESYNC=1 %command% -high -allow_third_party_software

Включение мониторинга у свежих процессоров Intel

sudo chmod o+r /sys/class/powercap/intel-rapl\:0/energy_uj

Включение отрисовки используя Vulkan в файле /etc/environment

WLR_RENDERER=vulkan

Дополнительная настройка включающая отображение данных 1% и 0,1% в Mangohud после настройки в Goverlay когда появится папка с конфигом ~/.config/Mangohud

fps_metrics=avg, 1, 0.01

Пример создание режима работы монитора для X11

cvt 1920 1080 86

Применение разрешения монитора в через ~/.xprofile для DisplayPort. Команда xrandr без аргументов покажет имеющиеся видеовыходы.

xrandr --newmode "1920x1080_86" 256.50 1920 2064 2272 2624 1080 1083 1088 1137 -hsync +vsync

xrandr --addmode DP-1 "1920x1080_86"

Задание переключения раскладки через Ctrl + Shift

setxkbmap -layout us,ru -option grp:ctrl_shift_toggle

Отключение ускорения курсора

xinput --set-prop 8 'libinput Accel Speed' 0

Включение дополнительных возможностей тачпада в X11

Section "InputClass"

Identifier "libinput touchpad catchall"

MatchIsTouchpad "on"

MatchDevicePath "/dev/input/event*"

Option "Tapping" "True"

Option "TappingDrag" "True"

Option "NaturalScrolling" "True"

Option "AccelProfile" "flat"

Driver "libinput"

EndSection

Включение ограниченного цветового пространства для умных телевизоров для возможности работы с максимальной частотой обновления для X11.

Section "Screen"

Identifier "Default Screen"

Monitor "Configured Monitor"

Device "Configured Video Device" # 24 for 8-bit or 30 for 10-bit

DefaultDepth 24

Option "ColorSpace" "YCbCr420"

EndSection

Выключение ядер процессора.

echo "0" ﹥ /sys/devices/system/cpu/cpu23/online

Включение ядер процессора

echo "1" ﹥ /sys/devices/system/cpu/cpu23/online