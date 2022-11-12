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Всем добра!

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В подавляющем большинстве системы на руках рядовых пользователей оставляют желать лучшего. Причины бывают разные, от банальной экономии до правила "работает - не тронь!"





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Основой сегодняшнего тестового стенда будет являться брендовый компьютер фирмы Kraftway на базе уже почтенного сокета 1155. Компьютер уже без малого десять лет трудится безостановочно на благо малого предпринимателя. Изначально компьютер имел довольно обыденную для тех лет конфигурацию для офисного применения:

Брендовая материнская плата формата mATX на базе чипсета H77

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Процессор Intel Celeron G540

Интегрированная в процессор видеокарта Intel HD(HD2000)

2 Gb памяти типа DDR3 с частотой 1333мгц

Жесткий диск 3,5 дюйма объемом 500гб

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Все это заключено в небольшой корпус формата mATX

Работает сей агрегат под управлением операционной системы Windows 7 32бит Базовая.

По причине того, что время выдачи результатов работы данного устройства, стало превышать сроки морального терпения клиентов, было принято решение отделаться малой кровью, а именно провести апгрейд, вместо полной замены, сего агрегата, так как сам по себе он остается полностью работоспособен. Попутно было принято решение зафиксировать и поделиться результатами целесообразности данной операции.

Для прокачки были приобретены два не новых модуля оперативной памяти типа DDR3, с частотой 1600мГц. На замену жесткому диску был приобретен новый SSD диск типа SATA3 объемом 240гб. В качестве новичка из моих запасов были извлечены возможные кандидаты на замену процессора, а именно Core i3-3220 и Core i3-3245.

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В приоритетной задачей считается обеспечить возможность беспроблемной работы в сети Интернет, работу в офисных программах. Второстепенной задачей будет являться возможность обеспечить некоторыми формами компьютерных развлечений того самого предпринимателя, а именно возможность просмотра фильмов в высоком качестве, и игр 10-15 летней давности.

Смысла тестировать конфигурацию в её изначальном виде я не вижу, поэтому сначала компьютер был разобран почищен от накопившейся пыли, была заменена оперативная память, установлен SSD диск, и в качестве тестовой версии была накатана свежая Windows LTSC 64 бит. Проведение данных манипуляций сразу же было на глаз определено владельцем. После чего было проведено последовательно три круга тестов, сначала на Celeron G540, потом на i3-3220, и в заключении на i3-3245.





В качестве мерил производительности было решено использовать следующие инструменты:

Диагностический пакет CPU-Z версии 2,02

Диагностический пакет GPU-Z версии 2.50

Диагностический пакет AIDA64 версии 6.60.5900

Архиватор 7-zip версии 22.01





В качестве тестов игровой направленности использовались:

Диагностический пакет 3Dmark01

Диагностический пакет 3Dmark03

а так же культовая игра 2001 года - Max Payne, ну и чтобы доказать новую игровую направленность платформы были установлены новинки этого года Warhammer 40,000 - Shootas, Blood & Teef и Ghost Song.

Результаты CPU-Z

Процессор Single Thread Прирост % Multi Thread Прирост % Celeron G540 233 0% 451 0% i3-3220 318 36% 840 86% i3-3245 309 33% 847 88%

В первую очередь хотелось бы отметить ключевые отличия процессоров i3, от изначально установленного G540, а именно обновленную архитектуру Ivy bridge, по сравнению с Sandy bridge, 3MB кэша третьего уровня против 2MB, существенно возросшая тактовая частота 3,3 и 3,4 ГГц против 2,5 ГГц и применение технологии HT с возможностью исполнения четырех потоков данных одновременно. Так же из-за введенных ограничений Intel, процессор G540 максимально может использовать память только на частоте 1066мГрц. По результатам первого теста видно что однопоточная производительность при использовании любого из i3 возрастает более чем на 30%, а многопоточная превышает 80%.

Результаты GPU-Z

Данная программа носит чисто информационную функцию, в данном случае можно обратить внимание что самым слабым представителем интегрированной графики является Intel HD в Celeron G540, он обладает шестью исполнительными блоками работающих на частоте до 1000 МГц, есть поддержка DirectX вплоть до 10.1. I3-3220 со встроенной Intel HD2500 имеет те же шесть исполнительных блоков, но имеет усовершенствованную архитектуру тактовую частоту 1050 МГц, и поддержку DirectX 11, в свою очередь i3-3245 оперирует максимально возможной в рамках данной платформы встройку HD4000, оснащенный 16 блоками с частотой 1050 МГц.

Результаты AIDA64

CPU Queen

FPU Julia

Чтение из памяти

Процессор CPU Queen Прирост % FPU Julia Прирост % Чтение памяти Прирост % Celeron G540 11820

0% 3908

0% 14310

0% Core i3-3220 23204

96% 8674

121% 21048

47% Core i3-3245 23775

101% 8938

128% 21225

48%





По результатам AIDA64 наблюдаем прирост мощности процессорной части ПК на величины 96-128%, в зависимости от используемого процессора, прирост по подсистеме памяти составил внушительные 47-48%.

Результаты 7-zip

Процессор Результат GIPS Прирост % Celeron G540

6,464 0% Core i3-3220

12,496 93% Core i3-3245

12,889 99%





Тест производительности 7-zip говорит о почти двукратном приросте производительности при использовании любого из этих двух i3.

Результаты 3Dmark01

Процессор Результат Прирост % Celeron G540

9799 0% Core i3-3220

16206 65% Core i3-3245

19616 100%





Даже несмотря на то, что количество исполнительных блоков во встроенных видеокартах G540 и i3-3220 одинаково, а тактовая частота отличается всего на 50 МГц, разница между ними в данном тесте составляет 65%, использование же i3-3245 увеличивает этот разрыв до двукратного.

Результаты 3Dmark03

Процессор Результат Прирост % Celeron G540 6833 0% Core i3-3220 9989 46% Core i3-3245 12623 84%





3Dmark третьего года рождения так же сообщает о значительном приросте в трехмерных задачах тех лет. Core i3-3220 дает прибавку в 46%, а модель с индексом 3245 быстрее на 84%.

Max Payne

В настройках игры были выбраны максимально возможные параметры кроме сглаживания, разрешение экрана было использовано родное для монитора - FullHD(1920*1080).

При использовании стокового G540 производительность была на уровне 40-45 кадров в секунду, с редкими просадками до 30, управление немного дерганное.

снижение разрешения экрана до HD(1280*720), повышает производительность до 60-70 кадров, с просадками до 40, и в таком режиме проблем с контролем никаких нет.

Core i3-3220 сходу дает ту же производительность в родном разрешении, без проблем в управлении, с просадками до 50 кадров.

i3-3245 со своей HD4000 поднимает эту частоту подачи кадров до сотни.

Результаты Warhammer 40,000 - Shootas, Blood & Teef

Довольно популярная новинка этого года, сделана с помощью всеми любимого движка Unity, и обладающая довольно скромными системными требованиями.

G540 в разрешении 720р встречает нас 17 кадрами в секунду,

И только снижение разрешения до 640*480 делает прохождение игры возможным, частота кадров держится от 30 до 40, но бывают и просадки до 20 во время взрывов. Так же отмечу что запуск игры осуществляется в течении двух минут, и это с SSD диска!, Процессору тут явно туго.

При использовании HD2500 совместно с i3-3220 можно рассчитывать на нормальную работу в разрешении 720p, с частотой обновления экрана 40-45, и просадками до 30.

В свою очередь HD4000 добавляет еще примерно 20 FPS, с итоговыми 60-70, что добавляет видеоряду плавности и стабильности. В игре присутствует возможность включить вертикальную синхронизацию на уровне 60 герц, что делает геймплей почти идеальным.

Результаты Ghost Song

Воодушевленный результатами вархаммера я надеялся на схожие результаты в другой новинке этого года, выпущенной на все том же движке Unity

Я и не рассчитывал на то, что G540 со своей IntelHD первого поколения выдаст что-то вменяемое, учитывая наличия GTX 550 Ti в минимальных системных требованиях. И 10 кадров которые я увидел, с разрешением рендеринга в 720p убили надежду.

i3-3220 повышает уровень производительности до 20-23, но управление крайне неровное и чувствуются постоянные фризы

В свою очередь i3-3245 уже показывает 25-29 FPS, но легче от этого не становится, фризы и трудность в управлении не дают возможности играть

По части вывода видео высокого качества: локальных файлов у меня не было, потоковое видео 1080p c youtube воспроизводится спокойно на любом из данных процессоров, разница только в том что G540 при этом нагружен практически полностью, i3-3220 и 3245 под такой нагрузкой загружены примерно на четверть. В разрешении 4к Celeron захлебывается, а вот любая из его замен, тяжело но тянет, при этом загрузка процессора на уровне 80-90 процентов.

Выводы:

В итоге в данном ПК так и остался 3245й, а время потраченное на апгрейд данной системы было потрачено не зря. Производительность даже в условиях нашего теста увеличилась фактически двукратно. А если учитывать уровень комфорта со стоковой конфигурацией на HDD и 2гб оперативной памяти, то многократно. Пользователе теперь может позволить себе некоторые развлечения в свободное от работы время, и что удивительно даже некоторые новинки. Затраты на апгрейд были минимальны. Сомнения вызывает только надежность, все таки надеяться на долгую и верную службу ПК десятилетней давности не приходится. Данная статься была написана для поднятия собственного ЧСВ и ради ностальгии по старым оверам. Всем успехов!