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Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров

Использование маломощного представителя тонких клиентов T5135 от компании HP и процессором VIA в хоть в каких-то задачах, возможно ли?
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Дело было вечером, делать было нечего… 

Довольно продолжительное время назад, по причине ненужности, ко мне в руки попал тонкий клиент HP T5135. Для тех, кто не в курсе: тонкий клиент — это программно-аппаратный комплекс для работы в клиент-серверном режиме, где основная нагрузка ложится на сервер, а сам тонкий клиент лишь осуществляет приём команд ввода от пользователя и вывод изображения и звука. Аппарат уже порядком устарел и для осуществления прямых своих обязанностей уже никак не подходит. Технические характеристики приведены в следующей таблице:

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Критическими моментами, влияющими на невозможность работы в современных реалиях, являются невозможность работать с серверами под управлением актуальных операционных систем, а также поддержка только старых форматов вывода изображения на монитор.

Давайте взглянем на устройство поближе:

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На передней панели выведены два USB 2.0 разъёма, два 3,5 мм miniJack для подключения микрофона и наушников, кнопка включения, индикаторы питания и активности контроллера дисков и логотип производителя.

На задней грани присутствуют следующие разъёмы: разъём питания, LPT, COM, VGA (D-sub), 2xPC/2, 4xUSB2.0, Ethernet RJ45. А также единственный крепёжный винт, удерживающий боковую решётку.

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На нижней грани присутствует информационная табличка производителя, резиновые ножки и отверстия для крепления по стандарту VESA. Симметрично VESA крепление присутствует и на верхней грани. Боковые поверхности лишь покрыты множеством отверстий для вентиляции и более ничем не примечательны.

Если открутить крепёжный винт на задней панели и снять боковую панель, то под ней обнаружатся ещё пара USB2.0 разъёмов. Я установил туда флеш-накопитель на 64 ГБ и использовал его в качестве вторичного диска. 

Продолжая разбор, откручиваем пару винтов, держащих верхнюю декоративную крышку: и видим уже настоящую металлическую крышку, прикрученную ещё четырьмя винтами, открутив которые можно наконец погрузиться во внутренний мир устройства.

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Первое, что бросается в глаза — это два массивных радиатора, накрытых термопрокладкой для отвода части тепла на верхнюю металлическую крышку, активное охлаждение отсутствует. Примечательно, что большой радиатор установлен на чипсет, в то время как процессор довольствуется меньшим. Второе — это распаянные банки оперативной памяти. Единственный разъём для подключения внутренних накопителей занят модулем Flash памяти IDE DOM Apacer 1GB (8C.4ED16.7256B). Модуль этот уже не родной, а установлен мной на замену аналогичного, но меньшего объёма Apacer 64MB (8C.49B14.5200B). Присутствует встроенный динамик, одновременно выполняющий роль спикера и обычного монодинамика в окружении операционной системы. Качество изготовления на высочайшем уровне, несмотря на многолетнее каждодневное использование аппарат находится в прекрасном состоянии.


В комплекте с аппаратом шёл блок питания 12V@2A=24W, он не родной, так как штатно блок питания должен иметь характеристики 12V@3,33A=40W. В ходе моих экспериментов никаких нареканий на работу блока питания не возникло.

Собрав обратно, я отправился на поиски новой программной души для устройства. Системный накопитель объёмом в 1 ГБ сильно ограничивает спектр систем, которые можно установить. Так же есть сложности по установке, так как установить систему можно только с USB устройств. Мною были продегустированы несколько сборок Linux, из  которых более-менее отзывчиво работала только «КолибриОС 0.7.7», но данная ОС ограничена малым количеством прикладного программного обеспечения. Перебрав несколько сборок Windows от 95 до XP, по итогу я остановился на Windows 2000 SP4, как на наиболее современной из тех, что позволяют терпимо пользоваться устройством. А так же из-за нормальной работы USB устройств, в отличие от Windows 98SE.

Клиент был подключён к Full HD монитору через VGA порт. Встроенный видеоадаптер по сегодняшним меркам обладает скудным набором поддерживаемых разрешений рабочего стола, но, к счастью, в списке поддерживаемых присутствует одно широкоформатное 1280×768, именно его я и установил, как рабочее. После установки драйверов, система была тщательно очищена от ненужных процессов, и потребление оперативной памяти снизилось до примерно 50 МБ из 112 МБ. Однако недостаток памяти, как оперативной, так и на системном разделе, всё равно вызывал неудобства в процессе работы.

Согласно данным диагностической утилиты CPU-Z Vintage Edition, устройство оснащено процессором Via Eden на ядре Esther с тактовой частотой 400 МГц (4 * 100 МГц). Процессор поддерживает наборы инструкций MMX, SSE, SSE2 и SSE3, имеет кэш памяти первого уровня по 64 КБ для данных и инструкций и кэш второго уровня на 128 КБ. Системная память типа DDR объёмом 112 МБ работает на частоте 166 МГц, поскольку 16 МБ занимает встроенная видеокарта. Встроенный тест показывает превосходство процессора Via Eden@400 на 78 % по работе блока CPU и отставание на 26 % при работе с блоком FPU по сравнению с Pentium MMX 200.

Офисный пакет 2003 года успешно установился и работает без нареканий. Воспроизведение MP3 в фоновом режиме при работе с офисными документами не вызывает дискомфорта. Видео в формате DivX 688 * 288 @ 24 воспроизводится плавно, без фризов при перемотке, однако одновременная работа плеера и других приложений вызывает фризы. Файлы видео в формате H264 даже при низком разрешении воспроизводятся с прерываниями звука и остановкой картинки.

Были проведены тесты в нескольких играх:

Порт WinQuake в софтверном режиме 320 * 240 показал результат 40,1 FPS

увеличение разрешения до 640 * 480 снизило FPS до 20,3., что достаточно играбельно по стандартам времён Pentium 200 MMX.

Quake2 в софтверном режиме при разрешении 640 * 480 выдаёт 16,2 FPS

 а в режиме OpenGL с тем же разрешением — 22,7 FPS

Quake3 в режиме OpenGL при разрешении 640 * 480 и настройках качества Normal выдаёт 18,6 FPS

снижение настроек в Quake 3 до минимальных повышает FPS до 21,2

Unreal в тесте над замком с минимальными настройками графики при разрешении 640 * 480 даёт средний FPS 27 с разлётом от 1,5 до 59

Также были протестированы Starcraft, квесты про Петьку и Василия Ивановича и Heroes M&M 3,. все они пошли успешно. В целом, несмотря на слабый видеоадаптер VIA S3 UniChrome, который архитектурно похож на S3 Savage4, проблемы в играх возникают из-за слабости процессора и небольшого объёма оперативной памяти.

В итоге вечер, проведённый с этим тонким клиентом, оказался интересным. Устройство будет храниться на полке, напоминая о существовании и таких представителей мира x86. Пользоваться им регулярно вряд ли получится, но и но и выбрасывать его мне не хочется.  


*** Статья написана исключительно в развлекательных целях, не является призывом к действию и не несет в себе цели кого-то оскорбить.

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Теги

via pentium mmx windows 2000 pentium 233 mmx t5135
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