Недавно CR Studio анонсировала предзаказ новой фигурки персонажа Гань Юй, из популярной игры "Genshin Impact". Фигурка получила качественную детализацию и очень приятные для глаза цвета.

Размеры анонсируемого продукта: 13см в высоту, 12 в длину и 11 в ширину, практичестки кубик. К сожалению фигурка производится неофициально и независимо от разработчиков игры.

Обычно компания CR Studio занимается созданием фигурок откровенного характера, но для этой сделали исключение.

Цена такой фигурки $93 (9 299,54 рубля). Так, что готовьте свои кошельки! Многовато конечно за такой размер. Но даже если учесть какая детализация в таком маленьком масштабе, то цена все равно кусается.

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Точная дата начала официальных продаж пока неизвестна.



