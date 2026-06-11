На верфи Hudong-Zhonghua (это «дочка» китайской госкорпорации CSSC) начали строить судно, которое почти наверняка войдёт в историю морского газового флота. Речь о СПГ-танкере типа QC-Max. Его грузовместимость — 271 тысяча кубометров. Для сравнения: обычный газовоз берёт на борт около 174 тысяч. То есть новый — на 57% больше.
Если совсем просто: один такой гигант заменит полтора стандартных танкера. В CSSC прикинули, что одной загрузки хватит, чтобы обеспечить газом на месяц примерно 4,7 млн шанхайских домохозяйств. Цифра, конечно, условная, но порядок понятен.
За всеми этими рекордами стоит конкретная история. Катар запустил масштабную программу расширения своего газового флота. У страны на месторождении North Field большие планы: к концу десятилетия хотят почти вдвое нарастить экспорт — с 77 до 126 млн тонн в год. Весь этот газ нужно кому-то возить. И желательно — с наименьшими затратами на тонно-милю.
Именно поэтому CSSC и QatarEnergy подписали контракт, который в судостроительных кругах уже называют крупнейшим в истории по сумме. Оценки ходят разные, но чаще всего называют цифру 56 млрд юаней — это примерно 8,3 млрд долларов. По условиям сделки, Hudong-Zhonghua построит для Катара 36 судов: 12 обычных газовозов на 174 тысячи кубометров и 24 флагмана QC-Max на 271 тысячу. CSSC, между прочим, прямо называет свою «дочку» крупнейшим подрядчиком всей программы. Без ложной скромности.
Параметры судна впечатляют даже бывалых моряков. Длина — 344 метра. Ширина — 53,6 метра. Осадка — 12 метров. Это длиннее, чем три футбольных поля, выстроенных в одну линию.
Но главное даже не размеры, а технологии. Танкер получит модернизированную мембранную систему хранения NO96 Super+ (разработка французской компании GTT). Ведь СПГ перевозят при температуре -162°C, и газ всё равно понемногу испаряется в пути. Старые системы теряли до 0,15% объёма в сутки. Новые, по данным производителя, снижают потери до 0,085%. Казалось бы, мелочь, но для рейса из Катара в Европу или Китай разница выливается в миллионы долларов.
Плюс двухтопливная энергоустановка. Судно может работать и на обычном мазуте, и на том самом испарившемся газе. И выхлоп, кстати, соответствует строгим нормам IMO Tier III.
Важный нюанс: инженерам удалось спроектировать этого гиганта так, что он всё равно сможет заходить в большинство крупных СПГ-терминалов мира. Проблема причаливания сверхкрупных судов — это вечная головная боль логистов, но здесь с ней вроде справились.
На верфи в Шанхае, где резали первый металл, собрался весь цвет отрасли. Присутствовали:
— сам глава CSSC Ван Гоцян,
— директор судоходного подразделения QatarEnergy LNG Абдулрахман Аль-Мулла,
— председатель COSCO Shipping Energy Transportation Жэнь Юнцян,
— представитель японской Mitsui O.S.K. Lines,
— старший вице-президент Bureau Veritas по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Список, что называется, говорящий. Проект интересен не только китайцам и катарцам, но и японским операторам, и мировым классификационным обществам.
Перед официальной частью Ван Гоцян и Аль-Мулла устроили отдельные переговоры. В CSSC потом лаконично сообщили, что стороны «достигли ряда договорённостей» по расширению сотрудничества. Конкретики нет, но отраслевые аналитики шепотом предполагают дополнительные заказы. Покажет время.
Ещё лет пять-семь назад рынок сложных газовозов был почти полностью корейским. Samsung, Hyundai, Daewoo — вот кто диктовал условия. Технология хранения газа при -162°C требует ювелирной точности, и Китай долго был в роли догоняющего.
Но ситуация меняется. По свежим данным, доля Китая в мировом портфеле заказов на СПГ-танкеры уже перевалила за 30%. У самой Hudong-Zhonghua сейчас в работе почти 60 заказов, и производственные мощности расписаны до 2030 года.
Первый QC-Max из этой серии планируют сдать заказчику в 2028 году. Остальные 23 танкера пойдут следом.
У этой бодрой новости есть и тревожный фон. В апреле 2026 года по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре — это крупнейший в мире центр по производству СПГ — прилетели дроны. По разным оценкам, выведено из строя около 17% экспортных мощностей страны. Ремонт, говорят эксперты, может занять от трёх до пяти лет.
И именно поэтому Доха сейчас в таком режиме форсирует заказ нового флота. Им нужно не только расширяться к 2030-му, но и компенсировать текущие потери, и перестраивать маршруты в обход нестабильных зон. Гигантские танкеры в этой логике — ещё и элемент страховки.
Появление QC-Max — это не просто очередное техническое достижение, а сигнал. Рынок морских перевозок СПГ входит в новую эру — эру сверхкрупных судов, снижения удельных затрат и жёсткой конкуренции. Китай показал, что он больше не догоняющий. Катар — что готов инвестировать десятки миллиардов в логистику, несмотря ни на какие удары.