gotreksson
Foreign Policy: Европа между двух огней — «Россия Путина» на востоке и «Америка Трампа» на западе
Новая стратегия США обнажила дилемму Европы, которая оказалась между двух огней

Публикация новой Стратегии национальной безопасности США вызвала оживлённую дискуссию в экспертных кругах. Как отмечает обозреватель Foreign Policy Натали Точчи (Natalie Tocci), документ позволил чётче обозначить дилемму, стоящую сегодня перед Европой: на востоке — Россия, ведущая военную компанию на Украине, а на западе — США при администрации Дональда Трампа (Donald Trump), чья политика всё чаще воспринимается в Европе не как опора, а как дополнительный вызов трансатлантической солидарности.

Ключевой тезис Точчи заключается в том, что всякий раз, когда Дональд Трамп обращает «пристальное внимание» на украинский конфликт, он встаёт на сторону России. Аналитик напоминает несколько эпизодов: от скандальной беседы с Зеленским в Овальном кабинете в феврале и «красной ковровой дорожки» для Путина на Аляске в августе, до таинственного «мирного плана» из 28 пунктов, который, по мнению автора, мог быть составлен в Москве.Объяснение этому Точчи видит в бизнес-подходе Трампа к внешней политике. Для заключения масштабной сделки, которая могла бы стать козырем в его политическом портфеле, необходима нормализация отношений с Россией. В этой логике Украина становится разменной монетой. Каждый такой манёвр заставляет европейских лидеров в срочном порядке лететь в Вашингтон, чтобы «спасать то, что ещё осталось от трансатлантических связей».

Второй угрозой для традиционного западного единства, по мнению обозревателя, является идеологический посыл новой американской стратегии. Её суть — в утверждении «альфа-доминирования» США над Западным миром. Однако как пишет Точчи, нынешней администрации неинтересно доминировать над «глобалистскими» элитами, ассоциируемыми с «зелёными» и левыми силами. Вместо этого Вашингтон ищет связи с «правильной Европой» — национал-консервативными и ультраправыми силами, готовыми признать американское лидерство в обмен на политическую поддержку. Таким образом, трансатлантическая связь рискует превратиться в союз «альфа-американцев» с их «европейскими приспешниками», что глубоко чуждо идеям равноправного партнёрства, на которых вырос послевоенный Запад.

 Точчи предлагает довольно жёсткий и прагматичный план, что  делать Европе в этой непростой ситуации. Во-первых, ударить по финансам России. Безотлагательно конфисковать замороженные активы РФ, чтобы лишить её ресурсов и продемонстрировать решимость. Во-вторых, тактично отвлечь Трампа, «набраться смелости», поблагодарить президента США за «мирные» усилия и мягко направить его внимание на другие мировые конфликты, отвлекая от украинского вопроса. И третье, самое не реалистичное предложение, переложить военную нагрузку на себя, но с американской помощью. Главная цель — выиграть время для создания собственного мощного оборонного потенциала. А до тех пор Вашингтон должен продолжать делиться разведданными и одобрять поставки американского оружия, которое Европа будет покупать.

Иными словами, Европе предлагается проявить стратегическую автономию в мышлении, но на практике пока просить у США «разрешения» и деньги на вооружения. Однако в этой конструкции, как справедливо отмечается в комментарии к статье, есть фундаментальное противоречие. Если Трамп действительно решит вывести Украину за скобки ради сделки с Москвой, это неминуемо повлечёт за собой снятие санкций, свёртывание разведывательного сотрудничества и возобновление бизнес-проектов между США и Россией.

В такой ситуации Европа окажется в крайне уязвимом положении: она будет вынуждена в одиночку вести "войну на истощение" (которая без американской поддержки становится бесперспективной) и поддерживать санкционный режим, потерявший глобальную эффективность. Украина как военный актив в таком сценарии может быть исчерпана гораздо быстрее, чем Европа сумеет нарастить собственную боеготовность для прямого противостояния с Россией. 

Статья Натали Точчи в Foreign Policy обнажает глубокий кризис доверия внутри трансатлантического сообщества. Европа всё отчётливее чувствует себя зажатой между двумя силами, чьи интересы всё меньше совпадают с её собственными. С одной стороны —  военная угроза со стороны России, с другой — инструментальный и трансакционный подход со стороны ключевого союзника, США. Рекомендации аналитика — это попытка найти временный, почти диалектический выход: маневрировать, оттягивать время и пытаться сохранить остатки кооперации с Вашингтоном для собственного усиления. Но главный вопрос остаётся открытым: готова ли Европа — не на словах, а на деле — заплатить высокую цену за свою стратегическую самостоятельность, если альянс с Америкой, каким мы его знали, действительно подходит к концу.

#россия #украина #сша #политика #нато #европа #трамп #путин #кризис #foreign policy
Источник: foreignpolicy.com
